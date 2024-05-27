Лесные ванны: что это такое и как гулять правильно

Ни для кого не секрет, что выезд на природу и свежий воздух очень полезны для общего самочувствия. Головокружительные запахи цветов и деревьев, щебетание птиц и беличья возня — все, что связано с пребыванием в лесу, заставляет нас чувствовать себя счастливее и моложе, спокойнее и умиротвореннее.

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Что такое лесные ванны?

Лесные ванны, известные как синрин-йоку, — это форма терапевтической релаксации или природной терапии. Психолог Елена Малашова описывает ее как традиционное японское:

«Погружение в природу, где вы задействуете все свои органы чувств, чтобы впитать все, что происходит вокруг, обращая внимание на шелест листьев, наблюдая за зеленой листвой, ощущая запахи земли и зелени, чувствуя текстуру коры и пробуя на вкус такие ягоды, росу или капли дождя».

Три основных принципа лесной ванны

Осознанное присутствие: в процедуре особое внимание уделяется полному присутствию в моменте. Участникам предлагается задействовать все свои органы чувств и сосредоточиться на ландшафтах, звуках, запахах и текстурах леса.

Отсутствие целей: в отличие от некоторых видов активного отдыха, эта активная медитация не ориентирована на достижение цели. Здесь нет конкретных пунктов назначения или задач, которые нужно выполнить. Акцент делается на погружении в мир и в себя в нем, а не на достижении определенного результата.

Связь с природой: прогулка с концентрацией внимания способствует глубокой и значимой связи с природой.

Преимущества лесных ванн

Такие прогулки приносят пользу всему организму.

«Успокаивающие звуки, свежий воздух и визуальное многообразие леса связаны со снижением кровяного давления, что поддерживает здоровье сердечно-сосудистой системы», — говорит Елена.

Кроме того,

«Погружение в природу, слияние с ней способствует восстановлению внимания, развитию чувства осознанности и спокойствия», — добавляет она.

Лесные ванны помогают замедлиться и оценить жизнь.

«Замедляясь и осознанно взаимодействуя с природой, вы испытываете состояние "мягкого очарования", — объясняет психолог, — В этом состоянии ваше внимание мягко привлекают успокаивающие аспекты природы — шелест листьев, солнечные блики, проникающие сквозь деревья, негромкое пение птиц. Это не требовательный процесс, это отдых, в котором ваш разум получает возможность расслабиться и восстановить силы».

Это также поможет вашему мозгу отдохнуть от повседневной работы.

«Нахождение на природе активизирует нейронные сети мозга, которые отвечает за поддержание внимания и принятие решений», — объясняет Елена.

Как принимать лесные ванны

Вполне логично, что вы готовы прямо сейчас отправиться на природу. Вот несколько рекомендаций, которые помогут сделать это как можно более успешным.

Прежде всего вам нужно найти подходящее место. Если вы живете в сельской местности или на окраине города, то, возможно, рядом есть лес. Если же вы житель мегаполиса, посмотрите, что находится поблизости. Большой парк, заповедник: подойдите к делу творчески!

Выберите удобную одежду и оставьте все устройства, без которых вы можете обойтись на это время. Прибыв на место, идите медленно и старайтесь сохранять присутствие.

Сосредоточьтесь на осознанности и пребывании в настоящем моменте.

«Обратите внимание на окружающую обстановку в деталях, фиксируйте все звуки и запахи», — говорит Елена.

Она советует ходить «босиком, чтобы чувствовать под ногами землю, траву или подстилку из сосновых иголок». Это позволит вам наилучшим образом соединиться с природой. Кроме того, ощупывайте все вокруг руками и ногами.

«Прикоснитесь к листьям и коре деревьев или перейдите вброд ручей, если он вам попадется», — предлагает психолог.

О чем следует помнить

Безопасность всегда должна быть вашим главным приоритетом. Будьте внимательны к насекомым:

«Комары, оводы и клещи могут представлять опасность для здоровья, поэтому носите соответствующую одежду и пользуйтесь средствами от насекомых», — советует Елена.

Не забывайте о том, где вы находитесь: