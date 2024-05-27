В сети раскритиковали жениха, облившего невесту шампанским на свадьбе

В соцсетях раскритиковали жениха, который облил невесту шампанским на глазах у гостей, пишет Independent.

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Как пишут СМИ, мужчина по имени Коул Хеннесси облил невесту шампанским, когда вынесли торт. Жениха не остановил тот факт, что его возлюбленная была в свадебном платье и с укладкой на голове, а за его действиями наблюдают приглашенные гости.

«Нет, не надо на нее брызгать», — кричали люди из толпы.

Сама невеста отнеслась к происходящему с юмором и не стала обижаться на жениха. Правда, за нее это сделали пользователи соцсетей, раскритиковавшие мужчину за его поступок.

«Она не знает, за кого выходит замуж. Если бы мой муж решил устроить мне душ с шампанским в день свадьбы, он бы плавал в том озере», — пишут люди.

Ранее в соцсетях обсудили портрет Карла III с изображением дьявола и демона. Саму картину люди сочли «ужасной».