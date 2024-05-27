Названо необычное место для поиска партнера

Отчаялись искать свою любовь? Возможно, вам понравится идея эксперта по отношениям Яны Хокинг. В авторской колонке для NY Post она поделилась изобретательным способом найти вторую половинку.

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«Мы искали, где прячутся все одинокие мужчины, потому что приложения для знакомств в наши дни кажутся немного безжизненными», — объяснила девушка.

Выбор пал на стадион. И действительно, где еще регулярно собираются вместе несколько тысяч мужчин?

Эксперимент инфлюенсер назвала «маленькой катастрофой», но только лишь потому, что завести долгоиграющее знакомство с мужчиной с первого раза не удалось.

«Мы, возможно, немного увлеклись и допустили несколько ошибок. Несмотря на происходящее на поле, мы сидели тесной кучкой, сплетничая о неудачах на предыдущих свиданиях и делая селфи при ярком освещении стадиона. Затем прозвучал финальный свисток, и все закончилось. Познакомились ли мы с кем-нибудь из мужчин? Нет. Но провели великолепный вечер!».

Эксперт посоветовала учесть ее ошибки и знакомиться еще до начала игры — у вас будет возможность поболтать, не отвлекая потенциального романтического партнера от футбола. А если симпатия окажется взаимной – можно провести вместе вечер уже вне стадиона.