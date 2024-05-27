Что любимый оттенок может рассказать о вашем характере

Любимый цвет может многое рассказать если не о вашем характере, то по крайней мере о вашем настрое на данном жизненном этапе.

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Познакомьтесь с трактовкой 8 популярных цветов, чтобы лучше понимать себя и окружающих.

Белый

Белый в природе ассоциируется с чистотой, безмятежностью и тайной: это белизна укрывающего землю снега, загадочные облака, мистическая луна, изящные белые цветы. Неудивительно, что этот цвет олицетворяет чистоту, доброту, ангельский дух, надежду, божественность, невинность и мир. Люди, которым он нравится, как правило, любят чистоту и минимализм, позитивны, спокойны и элегантны. Также им могут быть свойственны некоторая педантичность и высокомерие.

Зеленый

Зеленого в природе хоть отбавляй, по крайней мере в тех регионах, где много растительности. Издревле зеленый ассоциируется с жизненными силами и здоровьем, это цвет пробуждения, обновления и перерождения, цвет весны. Флер новизны и свежести у многих ассоциируется с благосостоянием и процветанием. Люди, которым нравится зеленый, энергичные и целеустремленные. Позитив и жизнелюбие — их «фирменные» черты.

Фиолетовый

Благородный фиолетовый любят люди непростые: он ассоциируется с роскошью, творчеством и магией. Исторически этот сложный цвет, получаемый смешением красного и синего пигментов, носили члены королевских семей. Любовь человека к фиолетовому позволяет предположить, что он элегантен и избирателен, тянется к богатству, не боится выделяться на фоне других. Его страсть — уникальность, в чем бы она ни выражалась — такая личность способна оценить как чужой талант, так и коллекционную вещицу.

Оранжевый

Люди, которые любят оранжевый цвет, невероятно энергичны. Они не могут жить без активного общения, являясь образцовыми экстравертами с множеством интересов. И люди к ним тянутся. Оранжевый — про тепло, веселье, радость жизни. Фанаты цвета зачастую обладают тем «огоньком», который позволяет им собрать людей вокруг себя без особых сил. Однако привычка быть в центре внимания не дает выстраивать общение на равных, а стремление делать несколько дел одновременно негативно влияет на эффективность и результат.

Синий

Синего в природе не так много, как кажется. Хотя таковыми кажутся небо и океан, полноценный естественный синий пигмент встречается крайне редко. Синий ассоциируется с покоем и умиротворением. Люди, которые отдают предпочтение этому цвету, считаются надежными — можете на них смело положиться. Однако и сами они ценят тотальную верность и могут выдвигать невыполнимые требования к окружающим — их доверие бывает непросто оправдать.

Красный

Красный, с одной стороны, ассоциируется со страстью и романтикой, а с другой — с гневом и агрессией. Противоречий здесь нет: и то и другое — про экспрессию, самовыражение. Ценителей красного причисляют к напористым личностям, которые знают, чего хотят, и не боятся идти к своим целям по головам. Злого умысла в таком поведении может и не быть — дело в том, что упиваться собственной смелостью яркой личности куда интереснее, чем переживать о сопутствующих потерях.

Желтый

Энергичный, теплый, жизнерадостный желтый — настоящий цвет счастья. Он ассоциируется с солнцем, как и люди, которые его обожают. Они всегда полны надежд и оптимизма, умеют подбодрить в сложной жизненной ситуации. Однако им порой самим нужны помощь и защита: некоторая наивность и максимальная открытость — слабые места любителей этого яркого цвета.

Розовый

Множество цветов, фруктов, насекомых и даже птиц демонстрируют оттенки розового. У большинства он ассоциируется с нежностью и романтикой. Те, кто считает розовый своим любимым цветом, обычно обладают нестандартным мышлением, избегают шаблонных решений. Несмотря на имидж легкомысленной личности, который может затруднить поиск надежного партнера, привязанность для любителей розового — не пустой звук.