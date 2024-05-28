Мужчины и женщины перечислили главные заблуждения о сексе

Женщины и мужчины, находившиеся во власти заблуждений о сексе и развеявшие их, рассказали о своем опыте. Своими открытиями они поделились в разделе AskReddit на форуме Reddit.

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Для некоторых пользователей стало сюрпризом, что секс вовсе не обязан длиться долго.

Оказалось, что чем дольше он длится, тем лучше, - Le_Gazzo_Ladro, пользователь Reddit

Многие также пожаловались, что им в сексуальной жизни пришлось бороться с родительскими установками.

Мать говорила, что секс — это то, что люди делают, когда любят друг друга, и я думала, что если парень хочет секса со мной, он действительно ко мне неравнодушен. О, я быстро убедилась в обратном, - Put-A-Bird-On-It, пользовательница Reddit

Covalentcookies, пользователь Reddit:

Что женщины ненавидят секс и каждый раз их приходится буквально насиловать. Спасибо, мамочка, за сломанную психику

Некоторым мужчинам пришлось преодолевать убеждение, что секс не имеет отношения к эмоциональной привязанности.

Долгое время я отвергал это как глупости для слабаков. Физическое притяжение — это прекрасно и, конечно, важно, но у меня был лучший и самый продолжительный секс с женщинами, к которым я был эмоционально привязан, о которых заботился. Если нужно было только переспать без чувств, все было похоже на мастурбацию, - Prize-Ad560, пользователь Reddit

Ранее женщины и мужчины, пережившие самые большие предательства со стороны близких, рассказали о своем опыте. Многие пользователи форума отметили, что незабываемую обиду им нанесли родители.