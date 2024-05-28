Как девушки и парни относятся к свиданиям? Интересная статистика

Большинство женщин (70%) считают ресторан лучшим местом для первого свидания. Об этом «Газете.Ru» рассказали эксперты дейтинг-сервиса Мамба и образовательного пространства Дом полимеров на ВДНХ.

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По словам специалистов, 61% девушек хотели бы, чтобы первая встреча прошла в парке, 52% — в театре, а 42% — на выставке. 25% россиянок согласны на тематическую экскурсию.

58% женщин заявили, что при выборе локации для встречи обращают внимание на приятную атмосферу пространства. 51% россиянок объяснили важность места тем, что так они будут меньше сожалеть о потраченном времени в случае, если парень не понравится. 45% опрошенных надеются на то, что локация сподвигнет мужчину рассказать о сфере своих интересов. Тем временем 23% респонденток заявили, что с помощью места выясняют уровень культурного развития избранника.

При этом каждая пятая женщина сказала, что может отказаться от свидания, если ей не понравится место встречи. 24% девушек считают, что локация расскажет о серьезности намерений мужчины. 14% респонденток таким образом могут оценить уровень дохода, а 13% — уровень интеллекта.

Большинство девушек (84%) считают, что место для первой встречи напрямую характеризует партнера, а 54% мужчин признались, что не придают этому никакого значения.

Как отмечают эксперты, 42% женщин уверены, что если молодой человек позвал их на экскурсию, то он хочет покрасоваться перед ними. 31% респонденток считают, что так он рассказывает о сфере своих интересов. 22% россиянок думают, что он показывает начитанность, а 19% — стремление к самосовершенствованию. При этом только 8% девушек посчитают мужчину скучным, если он пригласит их в музей.

33% женщин, которые пользуются дейтинг-сервисами, получают приглашения на свидание раз в неделю. 10% из них ответили, что сообщения такого рода им приходят ежедневно. В основном инициативу проявляют мужчины (87%). Тем не менее 17% россиянок также предлагали противоположному полу увидеться.