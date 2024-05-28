Психолог перечислил правила секса с человеком в отношениях

Любовь нечаянно нагрянет — и не спросит, есть ли у вас или у объекта вашей страсти штамп в паспорте. Такое случается, давайте просто признаем это: от романа с женатым мужчиной не застрахован вообще никто, кто бы там что ни утверждал и горячо ни обещал. Но такая ситуация, конечно, таит в себе много проблем и боли. Вот несколько советов о том, как встречаться с женатым мужчиной и быть счастливой.

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Не торопите события

Когда вы начинаете общаться с женатым мужчиной каждый день и градус напряжения все растет, может быть трудно игнорировать захватывающее вас сексуальное желание. Не торопить события в этот момент может быть очень полезно — не спешите прыгать с ним в постель.

«Это даст вам время узнать его получше: настоящие ли у него чувства к вам или ему просто скучно в браке, и он заводит с вами роман, чтобы немного скрасить обстановку», — объясняет психолог Мария Розенс.

Четко сформулируйте свои ожидания и границы с самого начала

В первую очередь, для себя самой, чтобы не оставалось места для двусмысленности.

«Если его интересует только секс, спросите себя, устраивает ли вас это (вы тоже можете хотеть просто секса, и это нормально, хотя и считается некоторыми аморальным)», — говорит Мария.

Если же вы ищете большего, вам нужно как можно скорее выйти из этих отношений. Знайте, что в конечном итоге будет не так больно, если он просто решит прекратить отношения, потому что ваши цели не совпадают, или вы откажетесь от них, потому что видите предупреждающие знаки.

Понаблюдайте, есть ли у вас с ним бытовая и дружеская химия

Важным фактором в определении того, нужны ли вам эти отношения, является оценка того, есть ли у вас с ним какая-то химия вне постели. Или даже вместо нее.

В конце концов, как долго могут продлиться отношения, если они основаны только на сексе?

«Люди думают о романтике только как о физической любви. Однако в ней много юмора, товарищества и многого другого. Если вы не уверены в будущем вашего романа, способность прекрасно проводить время вместе, помимо секса, может стать хорошей шкалой для оценки того, насколько вы подходите друг другу просто как два человека», — говорит Мария.

Если он говорит вам, что разведется с женой, спросите его, когда

Эта тема все равно однажды всплывет, вы же понимаете? Если он говорит вам, что застрял в несчастном браке без любви и не может дождаться развода с женой, с которой живет только ради детей (и далее все эти песни, которые тоннами лапши висят на ушах миллионов любовниц).

«Не поддавайтесь на эти сладкие обещания. Спросите его спокойно о сроках и точных деталях его планов по выходу из брака. Если он отмалчивается, мычит нечто невразумительное, знайте, что, скорее всего, он хочет хорошо провести время в краткосрочной перспективе. Нет, пилить человека и капать на мозги с его разводом точно не нужно, просто спросите себя: вы готовы постоянно быть на второй роли?», — убеждает Мария.

Не позволяйте ему использовать вас в своих интересах

Многие женщины попадают в ловушку душещипательных историй, которые рассказывают им женатые мужчины, чтобы получить желаемое и уйти. Не будьте одной из них.

«Чтобы женатый мужчина, с которым вы встречаетесь, не воспользовался вами в эмоциональном, сексуальном или финансовом плане, вы должны с самого начала установить и соблюдать здоровые границы в отношениях. Сразу проговорите, чего вы ожидаете от него и что вы готовы дать взамен», — объясняет Мария. Звучит цинично? Нет, это обычный расчет. Кроме того, это элементарная честность в отношениях, которая всегда полезна.

Встречайтесь с другими людьми

Вы любите этого женатого мужчину. У вас бабочки в животе и все прочее. Но он уже занят. Сколько бы обещаний он ни давал, у него есть своя жизнь, помимо вас, и она насыщенная: работа, супруга, возможно, дети и друзья. Почему вы должны откладывать свою жизнь на потом только потому, что встречаетесь с ним?

«Очень важно, чтобы вы жили полной жизнью. Продолжайте знакомиться с новыми людьми, не отрезайте своих друзей и будьте открыты к возможности встречаться с другими мужчинами. Любите Его на здоровье и дорожите временем, проведенным с Ним, но не закрывайте глаза на то, что на свете есть много добрых, щедрых мужчин, которые могут дать вам те отношения, которых вы заслуживаете. Если вы не готовы всю жизнь быть второй женщиной, не стоит делать его „единственным“ человеком в вашей жизни», — убеждена Мария.

Избегайте попыток соперничать с его женой

Когда вы знаете, что у вашего мужчины есть другая, это нормально — чувствовать свое превосходство над ней. Однако попытки показать себя лучше законной жены вряд ли заставят его уйти, а вас, скорее всего, сделают несчастной. Если так суждено, он полюбит вас такой, какая вы есть.

Избавляйтесь от чувства вины

Наш мир устроен странно. Когда женатый мужчина изменяет, ему принято чуть ли не сочувствовать. Все осуждение обычно выпадает на долю любовницы, хотя она-то как раз никого не обманывает, а, скорее, является более уязвимой стороной. Которой, кстати, они еще и манипулируют годами, обещая развестись и жениться на вас (или банально обманывая о своем матримониальном статусе).

Но ведь мужчина не баран на веревочке, которого можно было куда-то там увести. Он взрослый человек, который сам осознанно сделал выбор. Вот пусть и несет ответственность сам за свои слова и поступки.