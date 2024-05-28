Психолог объяснил, можно ли игнорировать газлайтинг и как дать отпор манипулятору

Если газлайтинг вас лишь слегка раздражает, игнорировать «обидчика» уместно, объяснил психолог Ричард Дэвис изданию Parade. Однако если давление на вас слишком сильное, для того, чтобы не обращать на него внимания, психолог предлагает действовать решительно.

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«Вы можете защитить свою самооценку, дав отпор этому человеку. Более того, было бы разумно серьезно задуматься, нужен ли вам такой человек в жизни. Друзья-газлайтеры могут не заслуживать вашей дружбы, а романтический партнер, который делает это, может не заслуживать вашей любви».

Эксперт поделился «здоровыми» способами борьбы с газлайтингом на случай, если вы не можете или не хотите прекратить отношения. Для начала обратитесь за поддержкой к друзьям, родственникам или специалисту в области психического здоровья. Четко определите, что является приемлемым поведением, а что нет. Последовательно соблюдайте установленные границы. Сохранить чувство реальности в тяжелых случаях поможет документирование общения: это могут быть не только аудио- или видеозаписи, но и заметки в записной книжке.

Также психолог советует дистанцироваться и сосредоточиться на своем психическом здоровье и эмоциональном благополучии. Идти на прямую конфронтацию можно только в тех случаях, когда нет риска физического насилия. Важно проявить настойчивость, указывать на попытки манипулировать вами и дать понять, какие последствия повлечет такое поведение.