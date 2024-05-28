Эти сексуальные фантазии мужчины точно должны вас насторожить
В сексе допустимо все, что не приносит вреда самим партнерам и окружающим. Тем не менее некоторые вещи все же должны вас насторожить, если вы мало знакомы с мужчиной и слышите от него настойчивые предложения. Психолог Михаил Агеев рассказал, какие мужские фантазии не стоит сразу же спешить воплощать.
Насилие
Если ваш партнер выражает желание использовать насилие или агрессию в сексе, это может быть признаком его негативных взглядов на женщин и отсутствия уважения к вашим границам и чувствам. Что делать, если мужчина настаивает?
Михаил: «Обсудите с ним эту тему и уточните, что для вас является недопустимым».
Групповой секс
Многие мужчины могут мечтать о сексе с несколькими женщинами одновременно. Однако, если ваш партнер настаивает на таком опыте, это может говорить о его недостатке удовлетворения в отношениях с вами и о его неспособности быть верным, считает эксперт.
Подчинение и унижение
Некоторые мужчины могут испытывать сексуальное удовлетворение от подчинения и унижения партнерши. Психолог:
«Если ваш партнер требует от вас это в сексе, это может быть признаком его проблем с самооценкой и желанием контролировать вас».
Нужен ли вам такой опыт? Решать только вам.
Фетиш
Фетишистские фантазии могут быть частью сексуальной жизни многих пар. Однако, если ваш партнер имеет фетиш, который вызывает у вас дискомфорт или непонимание, важно обсудить его и найти компромиссное решение, которое будет приемлемо для обоих. Никогда не идите против своей воли. Секс должен быть комфортным для обоих партнеров.
Секс с посторонними
Некоторые мужчины могут мечтать о сексе с посторонними людьми, что может вызвать у вас чувство ревности и неполноценности.
Михаил: «Если ваш партнер выражает такие фантазии, обсудите их и выясните, в чем именно привлекательность для него и как вы можете решить этот вопрос без привлечения дополнительного человека в постель».