Мужчины и женщины обсудили самые странные прозвища гениталий

Мужчины и женщины, которым доводилось слышать от других необычные названия половых органов, поделились своим опытом. Самые странные прозвища гениталий пользователи сети обсудили в разделе AskReddit на форуме Reddit.

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Многие комментаторы удивились, что женщины и некоторые мужчины называют пенис женскими именами.

«Мой бойфренд говорит о своем пенисе: "Она сегодня устала, ее надо помыть"», — cuirbo, пользовательница Reddit.

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«Я встречался с девушкой, которая называла мой пенис "Миссис Фру-Фру"», — mrgoodnight2, пользователь Reddit.

У многих пользователей никогда не было прозвища для гениталий, и они выдумывали его на ходу, если хотели показаться интересными партнеру.

«Девушка как-то спросила меня, давал ли я имя своему члену. Я назвал первое пришедшее в голову... Юэн Макгрегор», — AreTheyOkay, пользователь Reddit.

При этом некоторые подошли к называнию интимных частей своего тела с исторической изобретательностью.

«Знаю парня, который называл свои яички "Тестикулус", как эти древнегреческие имена — Ахиллес и так далее», — Berkamin, пользователь Reddit.

Ранее женщины и мужчины, находившиеся во власти заблуждений о сексе и развеявшие их, рассказали о своем опыте. Для некоторых пользователей стало сюрпризом, что секс вовсе не обязан длиться долго.