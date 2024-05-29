Секс с пожилым мужчиной: секреты и советы

Знакомства, романтика и секс — не только для молодых людей, но как быть с интимом и зрелыми мужчинами? Может ли партнер в определенном возрасте все еще радовать женщину? Есть ли у пожилых мужчин те же интересы и желания, что и в молодости?

Культурные аспекты секса и старения

Молодых людей это может удивить, но пожилые люди по-прежнему могут наслаждаться полноценной и захватывающей сексуальной жизнью. На самом деле, пожилые мужчины (и женщины, если на то пошло!) зачастую лучше чувствуют свое тело и лучше знают, что может понравиться партнеру. А уверенность, которая приходит с возрастом, может быть очень сексуальной.

«Старение сопровождается некоторыми неизбежными изменениями. Суставы могут работать не так хорошо. Выносливость может быть не такой, как раньше. А либидо с возрастом, как правило, снижается. Но это не значит, что секс больше не возможен. Согласно одному исследованию, более половины людей в возрасте 70 лет по-прежнему занимаются сексом раз в неделю. Это больше, чем многие молодые пары!», — обнадеживает сексолог Ольга Василенко.

Физические изменения

Секс для пожилых мужчин немного отличается от секса для молодых. Физические изменения означают, что ощущения могут быть менее острыми. Часто встречаются и другие изменения.

«Для достижения эрекции может потребоваться больше стимуляции, эрегированный пенис может быть не таким твердым. Для достижения оргазма может потребоваться больше времени, может выделяться меньшее количество спермы, при этом она может „вытекать“, а не эякулировать. Наконец, возможна и эректильная дисфункция», — объясняет Ольга.

Не только секс

Для большинства людей слово «секс» всегда означает половой акт. Однако для многих пожилых пар секс — это гораздо более широкое понятие. По мере старения организма (и наступления инвалидности, будем реалистами) половой акт может стать невозможным. Артрит и другие заболевания могут сделать половой акт некомфортным или даже невозможным.

«У пожилых пар, которые не могут заниматься сексом или предпочитают этого не делать, есть множество других вариантов. Простое прикосновение и объятия могут помочь двум людям почувствовать себя близкими. Здоровая сексуальная жизнь может включать в себя получение удовольствия разными способами: с помощью слов, поцелуев, эротических прикосновений, орального секса и даже секс-игрушек», — говорит Ольга.

Если вы моложе и у вас другой сексуальный аппетит, лучше подумать, готовы ли к подобным сценариям. Вряд ли ваш партнер постарше обрадуется, если вы станете разыгрывать спектакль в постели, верно?

Старые собаки, новые трюки

Пожилым мужчинам, недавно вернувшимся на брачный рынок или просто в большой секс — возможно, недавно разведенным или овдовевшим, — может понадобиться перестроиться на современные сексуальные стили. Наличие одного партнера на протяжении всей жизни может означать отличный секс конкретно для них двоих.

«Но это также может означать появление привычек, которые могут не подойти кому-то другому. Неприятным сюрпризом может стать то, что любимые способы прикосновений, поцелуев и даже инициации секса не дают искры. Многим пожилым мужчинам приходится заново учиться тому, как быть с новой партнершей. К счастью, процесс обучения может быть очень увлекательным», — убеждена Ольга.

Знакомства с пожилыми мужчинами требуют внимательного отношения к их сексуальной истории. В наши дни женщины хотят получать от секса столько же удовольствия, сколько и мужчины, и пожилому кавалеру может понадобиться некоторое время, чтобы привыкнуть к этой мысли. Сексуальная агрессивность может оттолкнуть джентльмена, который не ходил на свидания уже несколько десятилетий. С другой стороны, она может порадовать мужчину, чья жена была слишком скромной… или у которого был чувственный и сексуальный брак, и он по нему скучает.