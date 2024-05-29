Перечислены шесть ярких признаков абьюзера

Возможно, вы встречали человека, который сначала казался слишком идеальным, а потом менялся до неузнаваемости. Как будто за безупречным фасадом скрывалось нечто темное. Однако вы сразу этого не поняли и попали в сети абьюзера. Можно ли избежать таких токсичных отношений? Как распознать уловки манипулятора с первых дней? Ответы на эти вопросы «Вечерней Москве» дала психолог Мария Макаренко.

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По словам специалиста, на то, что перед вами опасный человек, всегда указывает несколько «красных флагов», которые следует учесть.

Слишком красивые ухаживания

По словам психолога, стоит задуматься, если с первых встреч мужчина задаривает дорогими подарками и будто совпадает со своей «жертвой» по всем пунктам:

— Например, увлекается такими же хобби, страдает от деспотичных родителей и ненавидит брокколи. У женщины создается впечатление, что она встретила родственную душу. Но на самом деле партнер лишь «зеркалит» ее, чтобы в дальнейшем это использовать. Через 2–3 месяца такой «принц на красном «Порше» резко превращается в нарцисса-абьюзера. Но жертва уже попалась на крючок, поэтому сомневается: «Не может же такой прекрасный человек так резко измениться? Наверное дело во мне? Это я сделала что-то не так?». Появляется чувство вины, что и нужно токсичному партнеру.

Эмоциональный шантаж

На этом этапе мужчина-абьюзер использует угрозы, месть, манипуляции, отметила эксперт. Из-за чего девушки, склонные к созависимости, еще больше погружаются в вину и страхи. Им становится сложнее выйти из отношений.

— Типичные фразы манипулятора: «Ты меня не любишь, поэтому не делаешь того, что я прошу»; «Ты притворяешься»; «Ты не такая, как я думал»; «Если ты не согласишься на мои условия, я уйду от тебя», — перечислила Макаренко.

Изоляция

Токсичный партнер всегда старается изолировать свою жертву от общества, заметила специалист:

— Запрещает общаться с подругами, чтобы девушка никому не жаловалась и не получала обратную связь об избраннике. Не разрешает ходить в определенные места, ссылаясь на то, что там много мужчин. Блокирует хобби. Особенно остро абьюзеры реагируют на увлечение партнерши психологией. Боятся, что она во всем разберется и уйдет из отношений.

Мужчина делает все, чтобы, кроме него, у жертвы не осталось никаких интересов. Женщине нужно отслеживать это и пресекать попытки что-либо ей запрещать, порекомендовала эксперт.

Ревность

Сюда относятся постоянные проверки телефона, просьбы спонтанно включить видеосвязь, звонки по 100 раз в день. Все это подается под соусом заботы или неудачного прошлого опыта, уточнила психолог:

— Мужчина объясняет свое поведение бывшей девушкой-изменницей, которая подорвала его веру в светлые чувства. Поэтому задача новой избранницы — вернуть утраченное доверие. А для этого обязательно нужен доступ к перепискам, геолокациям и прочему. Но это снова манипуляции, из-за которых жертва находится в постоянном напряжении: «Мне не доверяют. Меня в чем-то подозревают».

Выдерживать такое состояние очень сложно, страдает самооценка. Поэтому важно не вестись на «заботу» партнера и выстраивать личные границы, посоветовала Макаренко.

Постоянная критика и унижения

Абьюзер хорошо знает, на какие точки надо давить. Он подсвечивает и гиперболизирует любые проявления слабости, предупредила психолог:

— Например, женщина расплакалась из-за грустного фильма, значит она истеричка. Не смогла ответить на какой-то вопрос — тупица. Не сдержала гнев — бешеная. Все эти ярлыки плотно закрепляются в сознании жертвы. Она действительно начинает считать себя какой-то не такой и попадает в еще большую зависимость от тирана: мол, куда я без него, такая никчемная.

Контроль

Кроме того, бывший «принц» может начать выдвигать странные требования, добавила собеседница «ВМ»: