Перечислены шесть ярких признаков абьюзера

«Остро реагирует на увлечение психологией»: шесть ярких признаков абьюзера
Возможно, вы встречали человека, который сначала казался слишком идеальным, а потом менялся до неузнаваемости. Как будто за безупречным фасадом скрывалось нечто темное. Однако вы сразу этого не поняли и попали в сети абьюзера. Можно ли избежать таких токсичных отношений? Как распознать уловки манипулятора с первых дней? Ответы на эти вопросы «Вечерней Москве» дала психолог Мария Макаренко.
По словам специалиста, на то, что перед вами опасный человек, всегда указывает несколько «красных флагов», которые следует учесть.
Слишком красивые ухаживания
По словам психолога, стоит задуматься, если с первых встреч мужчина задаривает дорогими подарками и будто совпадает со своей «жертвой» по всем пунктам:
— Например, увлекается такими же хобби, страдает от деспотичных родителей и ненавидит брокколи. У женщины создается впечатление, что она встретила родственную душу. Но на самом деле партнер лишь «зеркалит» ее, чтобы в дальнейшем это использовать. Через 2–3 месяца такой «принц на красном «Порше» резко превращается в нарцисса-абьюзера. Но жертва уже попалась на крючок, поэтому сомневается: «Не может же такой прекрасный человек так резко измениться? Наверное дело во мне? Это я сделала что-то не так?». Появляется чувство вины, что и нужно токсичному партнеру.
Эмоциональный шантаж
На этом этапе мужчина-абьюзер использует угрозы, месть, манипуляции, отметила эксперт. Из-за чего девушки, склонные к созависимости, еще больше погружаются в вину и страхи. Им становится сложнее выйти из отношений.
— Типичные фразы манипулятора: «Ты меня не любишь, поэтому не делаешь того, что я прошу»; «Ты притворяешься»; «Ты не такая, как я думал»; «Если ты не согласишься на мои условия, я уйду от тебя», — перечислила Макаренко.
Изоляция
Токсичный партнер всегда старается изолировать свою жертву от общества, заметила специалист:
— Запрещает общаться с подругами, чтобы девушка никому не жаловалась и не получала обратную связь об избраннике. Не разрешает ходить в определенные места, ссылаясь на то, что там много мужчин. Блокирует хобби. Особенно остро абьюзеры реагируют на увлечение партнерши психологией. Боятся, что она во всем разберется и уйдет из отношений.
Мужчина делает все, чтобы, кроме него, у жертвы не осталось никаких интересов. Женщине нужно отслеживать это и пресекать попытки что-либо ей запрещать, порекомендовала эксперт.
Ревность
Сюда относятся постоянные проверки телефона, просьбы спонтанно включить видеосвязь, звонки по 100 раз в день. Все это подается под соусом заботы или неудачного прошлого опыта, уточнила психолог:
— Мужчина объясняет свое поведение бывшей девушкой-изменницей, которая подорвала его веру в светлые чувства. Поэтому задача новой избранницы — вернуть утраченное доверие. А для этого обязательно нужен доступ к перепискам, геолокациям и прочему. Но это снова манипуляции, из-за которых жертва находится в постоянном напряжении: «Мне не доверяют. Меня в чем-то подозревают».
Выдерживать такое состояние очень сложно, страдает самооценка. Поэтому важно не вестись на «заботу» партнера и выстраивать личные границы, посоветовала Макаренко.
Постоянная критика и унижения
Абьюзер хорошо знает, на какие точки надо давить. Он подсвечивает и гиперболизирует любые проявления слабости, предупредила психолог:
— Например, женщина расплакалась из-за грустного фильма, значит она истеричка. Не смогла ответить на какой-то вопрос — тупица. Не сдержала гнев — бешеная. Все эти ярлыки плотно закрепляются в сознании жертвы. Она действительно начинает считать себя какой-то не такой и попадает в еще большую зависимость от тирана: мол, куда я без него, такая никчемная.
Контроль
Кроме того, бывший «принц» может начать выдвигать странные требования, добавила собеседница «ВМ»:
— Например, девушке нужно быть дома в 22:00 и ни минутой позже. Нельзя наряжаться и краситься. Можно ездить только от работы до дома, никуда не сворачивая. В этот момент женщина впадает в позицию адаптивного ребенка, над которым нависает строгий родитель. Из-за этого снижается уверенность в себе, создается паттерн контроля над ее жизнью. Укрепляется мнение, что она без мужчины ничего не может, ничего не решает. На этом этапе жертве очень сложно самостоятельно разорвать отношения, нужна помощь извне, заключила Макаренко.