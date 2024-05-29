Привычки, которые незаметно крадут энергию

На что нужно обратить внимание в нашей жизни для подъема энергии, так это повседневные привычки. Есть привычки, которые, наоборот, забирают энергию и могут привести к ее застою. О них нам рассказала астролог Гикис Юлия.

Первое — это постоянно лезть в телефон! Проверить соцсети, мессенджеры и т.д. Особенно к этому предрасположены львы, близнецы, водолеи и рыбы. Этим знакам поменьше бы собирать информацию через телефон и интернет. Заменить можно книжкой или разговором с близкими людьми.

Второе — привычка все планировать и контролировать. Этим грешат козероги, стрельцы, тельцы, девы и близнецы. Вы скажите: “Какой же близнец планер?” Именно у близнецов в обители Прозерпина и Меркурий. Блокноты и ежедневники — это их первые помощники! Плохая привычка контролировать есть у козерогов, дев и тельцов. Вроде делегировали одно мероприятие, а потом следят да еще и комментируют! Как же это привычка мешает выдохнуть и расслабиться. Отсюда и приходят болезни.

Еще одна привычка — вмешиваться в ситуацию, когда не просят! Особенно это касается стрельцов, львов и овнов. Вместе с этой привычкой наживают и проблемы.

Одна из самых вредных привычек — привычка судить! Такая привычка не обойдет никого. Именно эта привычка, а также энергия, которая играет против вас самого. Чаще всего, когда человек осуждает или оценивает и делает это с удовольствием, то происходит однотипная ситуация с ним. Это привычка — самая негативная, от которой нужно точно отказаться!

И последняя привычка — привычка жить не своей жизнью. «А где, а с кем, а у кого?» Если это привычка вошла в вашу жизнь, то скорее наполните свою жизнь событиями! Избавившись от этих привычек, вы заметите, что энергии стало гораздо больше!