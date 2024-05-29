Психолог рассказала, как можно победить страх смерти

Победить страх смерти возможно, заявила психолог Юлия Харитонова. Для этого нужно столкнуться с проблемой, отказаться от вредных привычек, тренировать ум и тело, наполнить жизнь эмоциями, рассказала она РИАМО.

Важно найти высший смысл в принятии и смирении, изменить некоторые черты характера, осознать, что контролировать все невозможно, отметила Харитонова.

Она предлагает упражнения для борьбы со страхами. Одно из них — «Смысл жизни», где нужно представить, что остался год жизни и составить список желаний. Также можно написать историю своей смерти, завещание и письмо близким. Полезно посетить хоспис, посмотреть фильмы о смерти, навестить умирающего родственника.

При этом важно обратить внимание на физическую активность, которая помогает справляться со стрессом и увеличивает выработку эндорфина. Харитонова рекомендует принимать холодный душ, гулять на свежем воздухе, общаться с близкими и консультироваться с психологом для поддержания душевного равновесия.