Специалист пояснил, чем ни за что нельзя хвастаться на работе

Возможно, иногда вам хочется показать коллегам, насколько вы занятой и востребованный сотрудник, однако эксперты называют хвастовство занятостью очередной токсичной привычкой, которая заставит коллектив вас недолюбливать. Согласно исследованию, опубликованному в журнале Personnel Psychology, сотрудники, которые хвастают занятостью и даже зашкаливающим уровнем стресса на рабочем месте, с большей вероятностью будут восприниматься как менее привлекательные и менее компетентные.

«Люди вредят себе, делая то, что, по их мнению, поможет им выглядеть лучше в глазах коллег», — рассказала автор исследования Джессика Роделл в беседе с NY Post. «Если вы действительно испытываете стресс, то можно найти подходящего доверенного человека, с которым можно поделиться и поговорить об этом. Но имейте в виду, что это не почетный знак отличия, которым можно хвастаться — это приведет к обратным результатам», — уверена эксперт.

Это не первое исследование, показывающее плюсы прямоты и искренности. «Перформансы» на глазах у коллег, по мнению ученых, ни к чему хорошему не приводят. Так, исследование, проведенное в 2018 году, показало, что те, кто хвастается, прикрываясь наигранной скромностью, в большей степени вызывают неприязнь, чем прямолинейные хвастуны.