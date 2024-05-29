Психолог посоветовала «крутиться перед зеркалом» для повышения самооценки

Важно выбирать подходящую по размеру, «приятную» одежду.

Полезно также экспериментировать с внешним видом.

Об этом в эфире радиостанции «Говорит Москва» рассказала Анна Девятка.

«Во-первых, разрешить себе попробовать принимать, не убеждать, что нужно делать, ты без этого не выживешь. Попробовать, поэкспериментировать, а что будет, если я снижу критику по отношению к себе, попробую дать себе шанс нравиться себе таким, какой я есть. Если убрать насилие в свой адрес, мы дадим шанс замечать свои хорошие стороны, крутиться перед зеркалом, приукрашивать себя не модными вещами, а что приятно надевать, какого размера одежду. В общем, как-то крутиться перед зеркалом и прихорашиваться».

Девятка также объяснила, почему некоторые люди склонны давать непрошенные советы.

«Здесь нужно различать, что есть люди, которые так пассивно агрессируют, гадости говорит таким образом. А есть люди, которые от чистой души, чистого сердца говорят такие вещи. Они действительно хотят помочь. Им кажется, что они ничего такого особенного не говорят. Они не понимают, что обижают. Мне на днях посоветовали пластику сделать, чтобы мужчинам нравиться. Здесь важно понимать, что люди говорят про свою боль. Тогда они больше погружены в себя, они не настроены на контакт, на общение, на диалог. Они больше настроены на то, чтобы у них спросили, как ты сам, как у тебя дела, как-то их поддержали и пожалели».

Ранее психолог Елена Соловьёва усомнилась в существовании «конструктивной» критики. Эмоционально негативные суждения в свой адрес все воспринимают болезненно. Извлечь пользу из таких комментариев возможно лишь в случае, если они поступают от более компетентного человека после просьбы об обратной связи.