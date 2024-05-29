«Правило 3-х месяцев»: эксперты объяснили, почему этот срок опасен для отношений

Заметили, что ваши романы сходят на нет после 3 месяцев отношений? Эксперты уверяют, что это весьма распространенное явление, и у феномена есть научное объяснение. Первая причина весьма банальна и заключается в том, что за 90 дней можно достаточно хорошо узнать человека и понять, что он не подходит вам для долгосрочных отношений. Вторая – заключается в сроке годности «розовых очков».

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«Начало отношений часто бывает приятным и захватывающим. Когда станут известны истинные намерения и причуды людей – вопрос времени», – рассказала семейный психотерапевт Вена Фараон изданию The Knot.

Когда мы больше не возводим человека на пьедестал и перестаем его идеализировать, причин оставаться вместе может и не остаться, считает эксперт.

Кроме того, три месяца — это примерное время, которые требуются людям, чтобы влюбиться друг в друга. Согласно исследованию, опубликованному в научном журнале SAGE, мужчины в среднем готовы признаться в любви через 69 дней после начала отношений, в то время как женщинам обычно требуется до 77 дней. Так что если симпатия и страсть не переросли в нечто большее – срабатывает правило 3-х месяцев. То есть отношениям приходит конец.