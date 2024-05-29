Как перестать искать любовь родителей и стать взрослым

А для тех, кто все еще держит обиды на маму и папу, я всегда предлагаю сделать упражнение «розовое облачко»: представьте, что вы на розовом облачке договорились с мамой или папой о том, как будете жить на Земле. Если вы несете обиду на маму за то, что она отдала вас в детский дом, подумайте, зачем вы попросили ее это сделать? Сначала будет сопротивление, а потом в голове начнут всплывать мысли: «для того, чтобы я стал самостоятельным, независимым и сильным духом человеком», «потому что таким образом она дала мне больше, чем могла бы сделать» и так далее. Все, что вы имеете сейчас, какие вы сейчас, все это благодаря родителям — благодаря тому опыту, который они вам дали.

Евгения Павловская Психолог, писатель, основатель благотворительных проектов для детей и взрослых