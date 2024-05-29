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Как перестать искать любовь родителей и стать взрослым

Психолог, писатель и основатель благотворительных проектов для детей и взрослых Евгения Павловская рассказала, как перестать искать любовь родителей и стать по-настоящему взрослым.

Как перестать искать любовь родителей и стать взрослым
© globallookpress.com

Ситуации из детства научили нас быть хорошими и послушными, но во взрослой жизни это это уже не актуально и может даже мешать. Важный этап взросления — осознать, что нужно перестать искать постоянное одобрение и любовь родителей и начать строить свою счастливую жизнь. Как это сделать, расскажет Евгения Павловская, эксперт в области системного подхода к жизни и бизнесу, автор метода системных решений, автор книг, филантроп, основатель благотворительных проектов для детей и взрослых.

Евгения Павловская
Евгения ПавловскаяПсихолог, писатель, основатель благотворительных проектов для детей и взрослых

Раз за разом люди действуют и принимают решения согласно ожиданиям и мнению родителей, надеясь на их одобрение. Кто-то получает ту профессию, на которой настояли родители, или открывает бизнес, чтобы доказать маме и папе, какой он на самом деле талантливый, чтобы его похвалили, заметили, обратили внимание. Все эти проявления «Я хороший», «Я послушный» — это детская позиция. Быть хорошим можно до 18 лет, когда вы находитесь в поле родителей, ну а после — пора начинать жить свою жизнь.

Евгения Павловская
Евгения ПавловскаяПсихолог, писатель, основатель благотворительных проектов для детей и взрослых

Искать одобрения и любви родителей — нормально для ребенка. Малышу требуется поддержка и защита взрослых, помощь в первых шагах — начиная от настоящих шагов до подсказок на разных этапах взросления. Ребенку важно чувствовать от родителей, что он все делает правильно. Ну а дальше, в более старшем возрасте, это перестает быть актуальным. Человек выходит на свой путь и уже сам становится взрослым. Взрослому уже непродуктивно быть «хорошим» для всех, оставаться в позиции малыша, который ничего не умеет и нуждается в том, чтобы все сделали за него. Желание кому-то что-то доказать, как подросток, который «знает лучше», тоже пользы не принесет.

Евгения Павловская
Евгения ПавловскаяПсихолог, писатель, основатель благотворительных проектов для детей и взрослых

Взрослому человеку уже не нужно оглядываться на родителей, искать их одобрения. Он идет своим путем и ориентируется только на себя.

Первый шаг на пути к тому, чтобы перестать искать одобрения родителей, — осознать, что вы уже не ребенок. Не держитесь за мамину юбку, начните жить свою жизнь. Согласно системному подходу, человек должен оставаться ребенком только в системе «Я и родители», во всех остальных системах он — взрослый. Сколько бы вам ни было лет, вы остаетесь для них «младенцами», они вас всегда видят только такими. Сколько бы вам ни было лет, вашим родителям всегда будет больше.

Евгения Павловская
Евгения ПавловскаяПсихолог, писатель, основатель благотворительных проектов для детей и взрослых

Второй шаг — не копаться в историях и принять своих родителей таких, какие они есть, разделяя маму-маму и маму-женщину, папу-папу и папу-мужчину. Есть частые истории, когда мама не уделяла достаточно внимания, ругала, запрещала или была слишком требовательной, а папа либо вовсе отсутствовал в семье, либо много пил и так далее. В этой точке важно понять, что все, что делали ваши родители, научило вас приспосабливаться к жизни, пусть даже жестким способом. Это все было сделано для того, чтобы вы стали такими, какие есть сейчас, с вашим опытом. С точки зрения системного подхода, задача родителей — дать жизнь и сделать так, чтобы вы сохранили ее. Если вы живы, значит ваши родители все сделали правильно.

Евгения Павловская
Евгения ПавловскаяПсихолог, писатель, основатель благотворительных проектов для детей и взрослых

А для тех, кто все еще держит обиды на маму и папу, я всегда предлагаю сделать упражнение «розовое облачко»: представьте, что вы на розовом облачке договорились с мамой или папой о том, как будете жить на Земле. Если вы несете обиду на маму за то, что она отдала вас в детский дом, подумайте, зачем вы попросили ее это сделать? Сначала будет сопротивление, а потом в голове начнут всплывать мысли: «для того, чтобы я стал самостоятельным, независимым и сильным духом человеком», «потому что таким образом она дала мне больше, чем могла бы сделать» и так далее. Все, что вы имеете сейчас, какие вы сейчас, все это благодаря родителям — благодаря тому опыту, который они вам дали.

Евгения Павловская
Евгения ПавловскаяПсихолог, писатель, основатель благотворительных проектов для детей и взрослых

Разделите маму-маму и маму-женщину — есть мама, которая вас родила и вырастила, а есть мама — женщина, которая также проходит свой путь и строит свою жизнь. Не нужно учить маму как ей жить, примите ее такой, какая она есть. То же самое и с папой. Если мама рассказывает, что папа был плохой, пил, бил, изменял — это «мамины глаза». Это ее мнение о нем, а не ваше. Быть взрослым — значит освободиться от всего наносного. На первом месте у взрослого человека всегда он сам, его ресурс. Если вы счастливы, то и ваши родители от этого счастливы.

Евгения Павловская
Евгения ПавловскаяПсихолог, писатель, основатель благотворительных проектов для детей и взрослых

Родители — это всегда любовь. Не нужно искать любовь от них, она всегда с вами, в вашем сердце, потому что вы состоите из мамы и папы. Все сложности, которые были в их паре или в отношениях с другими партнерами, в других системах, вас не касаются, вас нет там. У вас есть мама и папа, которые дали вам жизнь и это чистейшая любовь. Они все сделали правильно. Именно родители и любовь к ним и от них — это трамплин к успеху в любой сфере жизни, так работает системный подход.

Евгения Павловская
Евгения ПавловскаяПсихолог, писатель, основатель благотворительных проектов для детей и взрослых
Психология