Как перестать искать любовь родителей и стать взрослым
Психолог, писатель и основатель благотворительных проектов для детей и взрослых Евгения Павловская рассказала, как перестать искать любовь родителей и стать по-настоящему взрослым.
Ситуации из детства научили нас быть хорошими и послушными, но во взрослой жизни это это уже не актуально и может даже мешать. Важный этап взросления — осознать, что нужно перестать искать постоянное одобрение и любовь родителей и начать строить свою счастливую жизнь. Как это сделать, расскажет Евгения Павловская, эксперт в области системного подхода к жизни и бизнесу, автор метода системных решений, автор книг, филантроп, основатель благотворительных проектов для детей и взрослых.
Раз за разом люди действуют и принимают решения согласно ожиданиям и мнению родителей, надеясь на их одобрение. Кто-то получает ту профессию, на которой настояли родители, или открывает бизнес, чтобы доказать маме и папе, какой он на самом деле талантливый, чтобы его похвалили, заметили, обратили внимание. Все эти проявления «Я хороший», «Я послушный» — это детская позиция. Быть хорошим можно до 18 лет, когда вы находитесь в поле родителей, ну а после — пора начинать жить свою жизнь.
Искать одобрения и любви родителей — нормально для ребенка. Малышу требуется поддержка и защита взрослых, помощь в первых шагах — начиная от настоящих шагов до подсказок на разных этапах взросления. Ребенку важно чувствовать от родителей, что он все делает правильно. Ну а дальше, в более старшем возрасте, это перестает быть актуальным. Человек выходит на свой путь и уже сам становится взрослым. Взрослому уже непродуктивно быть «хорошим» для всех, оставаться в позиции малыша, который ничего не умеет и нуждается в том, чтобы все сделали за него. Желание кому-то что-то доказать, как подросток, который «знает лучше», тоже пользы не принесет.
Взрослому человеку уже не нужно оглядываться на родителей, искать их одобрения. Он идет своим путем и ориентируется только на себя.
Первый шаг на пути к тому, чтобы перестать искать одобрения родителей, — осознать, что вы уже не ребенок. Не держитесь за мамину юбку, начните жить свою жизнь. Согласно системному подходу, человек должен оставаться ребенком только в системе «Я и родители», во всех остальных системах он — взрослый. Сколько бы вам ни было лет, вы остаетесь для них «младенцами», они вас всегда видят только такими. Сколько бы вам ни было лет, вашим родителям всегда будет больше.
Второй шаг — не копаться в историях и принять своих родителей таких, какие они есть, разделяя маму-маму и маму-женщину, папу-папу и папу-мужчину. Есть частые истории, когда мама не уделяла достаточно внимания, ругала, запрещала или была слишком требовательной, а папа либо вовсе отсутствовал в семье, либо много пил и так далее. В этой точке важно понять, что все, что делали ваши родители, научило вас приспосабливаться к жизни, пусть даже жестким способом. Это все было сделано для того, чтобы вы стали такими, какие есть сейчас, с вашим опытом. С точки зрения системного подхода, задача родителей — дать жизнь и сделать так, чтобы вы сохранили ее. Если вы живы, значит ваши родители все сделали правильно.
А для тех, кто все еще держит обиды на маму и папу, я всегда предлагаю сделать упражнение «розовое облачко»: представьте, что вы на розовом облачке договорились с мамой или папой о том, как будете жить на Земле. Если вы несете обиду на маму за то, что она отдала вас в детский дом, подумайте, зачем вы попросили ее это сделать? Сначала будет сопротивление, а потом в голове начнут всплывать мысли: «для того, чтобы я стал самостоятельным, независимым и сильным духом человеком», «потому что таким образом она дала мне больше, чем могла бы сделать» и так далее. Все, что вы имеете сейчас, какие вы сейчас, все это благодаря родителям — благодаря тому опыту, который они вам дали.
Разделите маму-маму и маму-женщину — есть мама, которая вас родила и вырастила, а есть мама — женщина, которая также проходит свой путь и строит свою жизнь. Не нужно учить маму как ей жить, примите ее такой, какая она есть. То же самое и с папой. Если мама рассказывает, что папа был плохой, пил, бил, изменял — это «мамины глаза». Это ее мнение о нем, а не ваше. Быть взрослым — значит освободиться от всего наносного. На первом месте у взрослого человека всегда он сам, его ресурс. Если вы счастливы, то и ваши родители от этого счастливы.
Родители — это всегда любовь. Не нужно искать любовь от них, она всегда с вами, в вашем сердце, потому что вы состоите из мамы и папы. Все сложности, которые были в их паре или в отношениях с другими партнерами, в других системах, вас не касаются, вас нет там. У вас есть мама и папа, которые дали вам жизнь и это чистейшая любовь. Они все сделали правильно. Именно родители и любовь к ним и от них — это трамплин к успеху в любой сфере жизни, так работает системный подход.