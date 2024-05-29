Психолог объяснила поведение детей в «масках кошек»

Ранее в Ноябрьске у девочки, на которой была надета «маска кошки», произошел конфликт с 8-летним ребенком. В прокуратуре Ямала по этому факту организована проверка.

Фурри, квадроберы и терианцы – новые молодежные субкультуры, которые с каждым днем набирают популярность. Как объяснили в Кибердружине Ямала, фурри просто наряжаются в персонажей. квадроберы перемещаются на четвереньках, имитируя движения животных в качестве акробатики. В то же время терианцы – это те, кто на психологическом уровне идентифицируют себя как животные, ведут себя так, как будто ими являются.

Ранее в Ноябрьске у девочки, на которой была надета «маска кошки», произошел конфликт с 8-летним ребенком. По сообщениям очевидцев, школьница мяукала, кусалась, царапалась и била других детей палкой. В итоге у пострадавшего остались синяки. В прокуратуре Ямала по этому факту организовали проверку.

Как в разговоре с «Ямал 1» пояснил врач-психолог Новоуренгойского ПНД Елена Распутина, детям свойственно собираться в группы по интересам и в этом нет ничего страшного. Однако асоциальное поведение уже выходит за рамки нормы.

– Нападение на других людей больше характерно как индивидуальная особенность личности. Если это единичный случай, то это уже личностное отношение и его необходимо рассматривать индивидуально, как и всю ситуацию. Необходимо знать, с чего начался конфликт. Сказать сразу, что сама субкультура как-то опасна, пока нельзя, – отметила медицинский психолог Елена Распутина.

Ранее психиатр-нарколог Новоуренгойский ПНД Константин Лопин объяснил опасность парения вейпов. Так, при курении на первый взгляд безобидных аналогов риск развития онкологии на самом деле так же высок, как и при употреблении обычных сигарет.