Мужчины рассказали о самых странных и неожиданных звонках от бывших девушек

Мужчины рассказали о самых неожиданных звонках, которые получали от бывших партнерш. Своим опытом они поделились в разделе AskReddit на форуме Reddit.

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Одному из комментаторов регулярно звонит замужняя бывшая возлюбленная, намекая на то, что не против заняться с ним сексом.

Она регулярно звонит, когда ей одиноко, я не беру трубку. Через десять минут разговора о детях, она обычно предлагает подумать о ней, и если я буду одинок, она ждет. Спасибо, что-то не хочется, - conwillar, пользователь Reddit

Еще один мужчина признался, что бывшая супруга однажды позвонила, чтобы попросить прощения за измену.

Спустя многие годы, она вышла замуж, переехала, родила детей. Ее муж изменил ей и ушел, как когда-то она от меня. Мой номер ей дал общий друг, я понятия не имел, что это она. Она просила прощения, много плакала, сказала, что наконец поняла, что такое измена. Я понял, что ей плохо, просто слушал. Она не хотела возобновить отношения или переспать, ничего не хотела от меня — только рассказать, что понимает, какую боль причинила. Пару лет назад она вернулась в город, где я живу. Мы не дружим, но иногда сталкиваемся на улице, улыбаемся и здороваемся, - Evidence-Timeline, пользователь Reddit

Другого комментатора бывшая возлюбленная через несколько недель после разрыва попросила помочь перевезти комод.

У нее не было машины, и она предложила заплатить мне 50 долларов за бензин, потому что у меня был грузовик. Я согласился, привез ее в магазин, мы забрали комод. Я заметил, что на ней топик без лифчика, она никогда так не носит. Мы занесли комод внутрь, и она заявила: «Снимай штаны». Было странно. Во время романа у нас почти не было секса, может, раз в три месяца. А тут мы занимались любовью четыре раза за два часа. А потом я ушел, как будто ничего не было, - NearbyCamp9903, пользователь Reddit

Ранее мужчины рассказали о самых тщательно скрываемых от партнерш секретах. Один пользователь признался, что недавно они с женой стали спать в разных комнатах из-за болезни, и ему это понравилось.