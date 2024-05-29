Названа новая причина зависимости от социальных сетей

Зависимость от интернета и постоянное пребывание в социальных сетях может быть связана с FOMO — так называемым страхом упущенной выгоды. Об этом изданию The Conversation рассказал психолог и исследователь природы поведенческих зависимостей Ким М. Кодвелл из Университета Чарльза Дарвина.

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Психолог объяснил, что FOMO — Fear of Missing Out («страх упущенной выгоды»), зачастую склоняет людей к чрезмерному использованию интернета по причине неспособности регулировать свои эмоции. Страх упущенной выгоды сам по себе является тревожным психическим состоянием, когда человек боится пропустить интересное или важное событие.

По словам врача, FOMO часто сопровождается таким явлением, как doomscrolling. Это погружение в новостные ленты или порталы, где преобладают плохие новости. Люди с такой привычкой (или зависимостью) постоянно стремятся выискивать и получать информацию о негативных и шокирующих событиях, происходящих в мире или конкретной социальной среде.

Кодвелл отметил, что FOMO как форма интернет-зависимости может проявляться в стрессовые моменты, потенциально вызванные проблемами в межличностных отношениях. При этом активное использование интернета помогает людям получить психологическую поддержку, если такая цель присутствует. Также постоянное нахождение в сети и обновление новостной ленты способствует появлению ощущения интегрированности в общество — человек ощущает себя частью происходящих событий. Неспособность справиться с эмоциональной нагрузкой самостоятельно приводит к стремлению потреблять пугающий и деструктивный контент.