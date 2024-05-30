Психолог перечислил способы, как справиться с гневом «здесь и сейчас»

Но как же справиться с этим неприятным чувством? Кандидат психологических наук, преподаватель кафедры психологии университета «Синергия» Светлана Бетанова в эксклюзивной беседе с корреспондентом RuNews24.ru назвала пять способов, которые помогут победить гнев.

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«По словам Александра Поупа, приходить в гнев — значит вымещать на себе ошибки другого. Даже если принять к сведению только это высказывание классика английской поэзии, можно согласиться с тем, что гнев — напрасно потраченные время и силы. Ведь когда человек сердится, возникновение застойного очага возбуждения в зоне коры головного мозга не позволяет ему сдвинуться с этой точки кипения: невозможно переключиться на другое дело, пока возбуждение не сменит торможение, однако, чтобы это произошло, надо прекратить гневаться. В общем, замкнутый круг», — сказала собеседница издания.

Эксперт поделилась простыми и доступными способами справиться с гневом:

Способ 1. «Борьба с кроватью»

Возьмите махровое полотенце, скрутите его и бейте что есть силы по кровати. Данный способ поможет выплеснуть злость, приведет вас в чувство.

Способ 2. Калистеника

Изометрическое упражнение, при котором тело удерживается в одном положении под собственным весом. Для его выполнения нужно упереться в стену руками, сильно напрячь их и отталкиваться от стены до наступления утомления. Способ поможет переключить внимание на свое состояние приятной усталости после мышечного напряжения.

Способ 3. Перехват груза рукой

Возьмите в руку тяжелый предмет, нанесите ее удар по воздуху, отпустите груз и тут же ударьте свободной рукой, чтобы поймать ею падающий предмет. Такое упражнение помогает сосредоточиться и отвлечься от злых намерений.

Способ 4. Целебная вода

Примите душ. Вымойте и высушите феном волосы. Умойтесь прохладной водой. Вода обладает редким качеством — успокаивает нервную систему, «смывает» негативную энергию, охлаждает эмоции.

Способ 5. Динамический праксис

Нейропсихологическая методика, направленная на развитие межполушарного взаимодействия в двигательной сфере. Положите левую ладонь на стол, сожмите кисть в кулак, а потом поставьте распрямленную кисть на ребро. Выполняйте это движение плавно. Потом проделайте это движение правой рукой, а затем — двумя руками одновременно. Это упражнение помогает успокоиться, добиться слаженной работы полушарий, после чего в голову обязательно придет какое-то решение ситуации, вызвавшей гнев.