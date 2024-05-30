Психолог дал совет относительно секса на первом свидании

Только сам человек имеет право решать, когда и с кем заниматься ему сексом: на первом или на десятом свидании, считает психолог центра семейного и сексуального образования Secrets Мария Цветкова. На эту тему она высказалась в беседе с «Лентой.ру».

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«Секс без обязательств — это просто секс. Он ни к чему не обязывает и ничего не гарантирует, поэтому заниматься им нужно, просто чтобы получить удовольствие», — рассказала она.

Цветкова подчеркнула, заниматься сексом на первом свидании стоит только тогда, когда оба партнера этого по-настоящему хотят. При этом рассчитывать на отношения после случайной половой связи не стоит. По словам психолога, такие случаи есть, но они крайне редки.

«Если вы решили заняться сексом на первом свидании, чтобы выйти замуж или жениться, завести детей, жить долго и счастливо и умереть в один день — это плохое решение! Вы будете разочарованы, потому что находитесь в плену своих фантазий. Мужчины не женятся ради секса, они женятся, когда влюбляются», — Мария Цветкова, психолог.

По мнению психолога, секс на первом свидании — не лучшее решение для тех, кто хочет отношений. Если человек ищет большего, чем связь на одну ночь, с интимом не надо спешить и лучше узнать друг друга, посоветовала она Это необходимо, чтобы понять, есть ли у потенциальных партнеров общие интересы и ценности.

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