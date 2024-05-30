Более 50% россиян готовы использовать ИИ для создания идеального свидания

Большинство одиноких россиян открыты для использования искусственного интеллекта (ИИ) в личной жизни. Об этом «Газете.Ru» стало известно из опроса, проведенного сервисом знакомств Mamba.

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Почти три четверти (71%) мужчин и 69% женщин не против редактирования фотографий в профилях с помощью ИИ-инструментов, но считают это несправедливым по отношению к потенциальным партнерам. Каждый десятый мужчина уже воспользовался чат-ботом для заполнения раздела «О себе» в анкете, а 40% планируют сделать это в ближайшее время. Более половины респондентов обоих полов готовы применить ресурсы ИИ для генерации сценариев идеального свидания на основе известных о потенциальном партнере фактов.

Несмотря на это, только 32% мужчин и 28% женщин считают целесообразным сначала встречаться в метавселенной через аватары, а затем принимать решение о реальной встрече. Остальные участники опроса признаются, что они далеки от мира метавселенных и не визуализируют такого формата свиданий.

PR-менеджер сайта знакомств Mamba Наталья Красильникова отметила, что, хотя пользователи все чаще используют ИИ для генерации сообщений в переписке, широкое внедрение чат-ботов с ИИ в дейтинг-приложения маловероятно, так как это может представлять определенные риски.