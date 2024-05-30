Почему возникает страх смерти и насколько он опасен?

Психолог Харитонова: из-за страха смерти можно перестать нормально жить. Сложно найти человека, который бы не боялся смерти. Что, впрочем, нормальная реакция с точки зрения логики — многие страшатся неизвестного. Однако такой страх обычно не мешает жить — человек спокойно занимается повседневными делами, изредка вспоминая, что все люди смертны. А вот танатофобия — совсем другое дело.

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Как объяснила психолог Юлия Харитонова, танатофобия — страх смерти, который преследует человека постоянно. Тот настолько охвачен паникой и тревогой, что буквально перестаёт полноценно жить — это и есть главная опасность фобии, сообщил РИАМО.

Причины танатофобии

Откуда берётся этот страх смерти? Специалистка назвала несколько причин, на которых и основывается танатофобия у некоторых людей.

Ипохондрия, при которой люди боятся страданий перед смертью; Страх одиночества, из-за которого люди уверены, что все их бросят на смертном одре; Гиперконтроль, который сильно страдает, потому что смерть проконтролировать невозможно; Страх перед неизвестным; Гиперответственность, которая создаёт ощущение, будто, умерев, человек подведёт близких и они без него не справятся; Страх не реализоваться и не оставить после себя ничего.

Признаки панической атаки

Любая фобия может привести к панической атаке, которую способен запустить незначительный на первый взгляд тригер. Как понять, что началась паническая атака, а не просто сердце прихватило — читайте в этом материале.