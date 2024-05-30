Психотерапевт раскрыл, как перестать ссориться с партнером из-за денег

Многие пары уже научились говорить друг с другом и обсуждать самые разные деликатные вопросы. Но на теме финансов партнёры всё ещё нередко спотыкаются — а это перерастает в затяжные конфликты и претензии. Психотерапевт Юлия Морозова рассказала «Секрету», что становится причиной финансовых разногласий и как вернуть мир в семью.

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Какие конфликты возникают в отношениях

Конфликты в отношениях делят на два типа.

Тип 1

Партнёры используют ссоры как способ сбросить негативные эмоции и снять накопившееся раздражение. Такие конфликты часто становятся реакцией на стресс и повседневные проблемы.

«Они служат своего рода эмоциональным клапаном, выпуская пар, но не решая глубоких проблем, что приводит к постоянному напряжению и утомлению обоих партнёров», —

Тип 2

Конфликты ценностей, в которых каждый отстаивает свои убеждения и принципы, игнорируя всё остальное. Партнёры борются не ради решения проблем или снятия стресса, а только лишь ради подтверждения собственной правоты.

Подобные конфликты угрожают самому фундаменту отношений. Они создают непреодолимые барьеры и уводят партнёров всё дальше друг от друга.

Угрожают отношениям оба типа конфликтов. Первые изнуряют эмоционально, а вторые подрывают саму суть совместной жизни. Все они могут возникнуть из-за денег. Разберём, как именно.

Из-за чего возникают финансовые конфликты в паре

Разный подход к тратам и сбережениям

Бывает, что у партнёров нет общих финансовых целей и планов. Например, один предпочитает жить в своё удовольствие и не планирует дальше, чем на месяц. Второй, наоборот, стремится откладывать на будущее и избегает лишних расходов ради крупных целей. Такие партнёры могут постоянно спорить, как же лучше управлять семейным бюджетом.

Неравномерный вклад в общий бюджет

Когда один из партнёров берёт на себя все финансовые обязательства, это создаёт риск возникновения дисбаланса власти.

«Соблазнительно сказать: «Я зарабатываю, за мной и последнее слово!» Тогда как второй партнёр встаёт в детскую позицию, не беря на себя достаточно ответственности. Это может привести к чувству несправедливости или обиды. Меньше зарабатывающий партнёр может чувствовать себя финансово зависимым, что вызывает напряжение и недовольство», —

Секретные доходы

Когда один скрывает свои доходы, другой партнёр испытывает чувство неопределённости, беспокойство и тревогу. А недостаток доверия приводит к постоянным подозрениям, контролю, обидам и разочарованию. К тому же, если правда вскроется, может возникнуть действительно серьёзный конфликт — обман в финансовых вопросах нередко расценивается как предательство.

Долги и кредиты

Крупные долги или кредиты у одного из партнёров зачастую вызывают беспокойство и стресс у другого. К тому же партнёр без задолженностей может чувствовать, что на него взвалили обязанность решать чужие проблемы, отметила Морозова.

Финансовая поддержка родственников

Один партнёр может считать своим долгом финансово поддерживать своих родителей или других родственников. Другой же может быть не согласен с этим и полагать, что деньги нужно тратить внутри пары. Вот и ещё одна причина постоянных споров.

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Как перестать ссориться из-за денег. 5 советов

Будьте эмоционально осознанны

Признайте свои чувства и чувства партнёра. Такая осознанность поможет понять, что эмоции временные и они не должны управлять вашими действиями. Учитесь контролировать свои эмоции, особенно в разгар конфликта. Практикуйте глубокое дыхание или временное отступление, чтобы успокоиться. Находите баланс между экономией и возможностью наслаждаться жизнью, планируйте небольшие удовольствия для обоих партнёров.

Общайтесь эффективно

В первую очередь не перебивайте, когда слушаете партнёра. Постарайтесь понять его точку зрения и показать, что вы действительно её понимаете.

«Формулируйте свои мысли и чувства в форме «я-сообщений», например, «я чувствую себя обиженным, когда...». Это уменьшает защитную реакцию партнёра и способствует конструктивному диалогу. Будьте честными и открытыми друг с другом в финансовых вопросах, делитесь информацией о доходах, расходах и планах, чтобы избежать недопонимания и скрытых проблем. Заведите общий счёт, на который вы сможете отправлять пропорционально равные доли», —

Ищите компромиссы

Вместо того чтобы стремиться победить в споре, ищите решения, которые подойдут всем. Будьте готовы уступать в мелочах ради общего, большего блага. Концентрируйтесь на поиске путей выхода из ситуации, а не на самих разногласиях.

Уважайте чужие ценности

Обсудите и выясните, какие ценности важны для обоих партнёров. Это поможет избежать конфликтов и укрепить отношения. Признайте и уважайте индивидуальные различия и убеждения партнёра. Важно понимать, что разные взгляды не делают вашего партнёра неправильным, отмечает психотерапевт.

Планируйте бюджет

Обсуждайте и планируйте бюджет вместе с партнёром. Это поможет распределить расходы и доходы, а также научит партнёров уважать финансовые решения друг друга, уточнила эксперт. Обсудите, как вы будете формировать накопления. Это позволит вам чувствовать себя уверенно и защищённо.