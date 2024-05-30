Психолог назвал лучший способ выйти из абьюзивных отношений

Психолог и сексолог Александра Миллер назвала NEWS.ru лучший способ выйти из абьюзивных отношений. По ее словам, терапия поможет уйти от тирана. Психолог призвала обратиться к специалисту, чтобы закончить токсичные абьюзивные отношения.

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"Однозначно, нужна терапия. В таких отношениях жертва не понимает, что происходит. Тиран пытается постоянно внушить чувство вины, устраивает эмоциональные качели и адреналиновую встряску. Выйти из абьюзивных отношений самостоятельно — очень сложно, это как самому себе сделать операцию", — сказала специалист.

Психолог посоветовала после расставания с абьюзером ограничить с ним любые контакты. Жертва также может заблокировать его номер телефона. Расстаться с такими людьми на хорошей ноте невозможно, заключила Миллер.

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