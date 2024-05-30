Психолог перечислила 7 шагов, чтобы перестать завидовать

Психолог Моисеева порекомендовала признаться себе, что вы завидуете. Зависть появляется по множеству причин. Среди них низкая самооценка, неудовлетворённость жизнью и даже навязанные обществом идеалы. В чём бы ни было дело, это чувство не из приятных. Психолог-консультант Виктория Моисеева рассказала Леди Mail.ru, что поможет от него избавиться.

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Как перестать завидовать

Шаг 1: признайтесь себе, что вы завидуете. И когда эта эмоция появится снова, старайтесь её замечать. Только не осуждайте себя;

Шаг 2: проанализируйте, что именно вызывает у вас зависть. Что-то материальное, социальный статус, отношения или способности? После попробуйте понять, почему негативные чувства появляются именно из-за этого;

Шаг 3: сделайте зависть стимулом для улучшения своих навыков и достижения целей. Ответьте себе на вопрос: что я могу сделать, чтобы развить себя в той сфере, в которой завидую?;

Шаг 4: старайтесь быть более доброжелательными к себе — так вы снизите чувство недостаточности, которое часто сопровождает зависть. Вспомните свои собственные достижения и ценности;

Шаг 5: подумайте о своём личном росте и развитии. Ставьте цели и работайте над их достижением, а не сравнивайте себя с другими;

Шаг 6: будьте благодарны за то, что у вас уже есть. Это поможет увидеть положительные стороны жизни и меньше концентрироваться на недостатках;

Шаг 7: попробуйте поставить себя на место другого человека. Подумайте о том, какие трудности и препятствия могли быть у него на пути к успеху. Это поможет лучше понимать людей и снизить зависть.

Как повысить самооценку

Как рассказала «Секрету фирмы» психотерапевт Ольга Никитина-Кузякова, важно научиться принимать и понимать свои чувства, а не подавлять или избегать их. Для этого потребуется время.

Вот что порекомендовала специалист: