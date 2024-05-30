Названы способы распознать опасного собеседника на сайте знакомств

Настойчивое поведение и слишком откровенные вопросы в начале переписки — это тревожные сигналы, предупреждающие об общении со сталкером, рассказал эксперт по конфиденциальности Тревор Кук. Способы распознать опасного собеседника во время беседы в приложении для знакомств он назвал изданию Mirror.

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Первым тревожным звонком Кук назвал слишком настойчивое и даже назойливое поведение. В начале общения многие люди активно проявляют заинтересованность.

«Однако если партнер постоянно присылает сообщения, даже после того, как узнал о вашей занятости, это может указывать на нездоровую одержимость. Такое поведение может перерасти в непрекращающуюся потребность в общении, заставляя вас чувствовать себя подавленным или пойманным в ловушку», — отметил специалист.

Также необходимо быть осторожными, если на начальном этапе новый знакомый задает слишком интимные вопросы, предупредил эксперт по конфиденциальности. По его словам, делиться подробностями — это хорошо, но всегда нужно сохранять бдительность.

«‎Будьте осторожны, если ваш партнер слишком рано начнет вникать в личные области. Вопросы о распорядке дня, финансовом положении или прошлых отношениях, особенно когда от вас требуют подробностей, могут сигнализировать о попытке собрать информацию для контроля», — Тревор Кук, эксперт по конфиденциальности.

Непредсказуемое или нестабильное поведение также присуще сталкерам, отметил специалист. Если поведение человека резко меняется от нежного к агрессивному или если он неадекватно реагирует на незначительные проблемы, эта нестабильность может стать предшественником более опасного поведения, предупредил Кук.

«Потенциальный сталкер может попытаться диктовать или внимательно контролировать ваши действия. Это может варьироваться от постоянного требования знать ваше местонахождение до попыток контролировать то, с кем вы общаетесь. Любое поведение, направленное на ограничение вашей автономии, — это главный тревожный сигнал», — Тревор Кук, эксперт по конфиденциальности.

Главным тревожным симптомом он назвал появление без приглашения. Такое поведение должно насторожить, при этом важно понимать, что при подобном поведении собеседника с сайта знакомств человек находится в опасности.

«Если знакомый из приложения внезапно появляется в местах, где вы находитесь, это указывает на то, что он отслеживает ваши перемещения. Это вторжение в частную жизнь и потенциальная угроза вашей безопасности», — заключил Кук.

Ранее эксперт по отношениям Колин Нолан дала совет женщинам, столкнувшимся с тотальным контролем со стороны партнера. Она призвала как можно быстрее расставаться с таким человеком.