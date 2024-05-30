Экономист объяснил, почему людям нельзя работать в стрессовом состоянии

Подверженность людей попадаться на уловки мошенников или получать травмы на производстве растет из-за стрессового состояния. Как влияние стресса скажется на рабочих процессах в 2024 году, рассказал «ФедералПресс» доктор экономических наук и лектор Российского общества «Знание» Вениамин Каганов.

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«Взаимное влияние финансовых проблем, в том числе в результате атак мошенников и травматизма, реализуется через механизм посттравматического стрессового расстройства», – объясняет эксперт.

Вениамин Каганов отмечает, что стресс снижает концентрацию и бдительность работников, повышая тем самым количество «случайных» травм. Кроме того, стрессовое состояние подталкивает к чрезмерному употреблению алкоголя и в некоторых случаях – наркотических веществ. Это тоже может привести к росту травматизма.

Травмы можно разделить на два вида: внешние и иные. Первые происходят независимо от человека, он не может сознательно предотвратить их наступление.

«Динамика травматизма здесь может отражать как изменения общей опасности среды, так и рост или снижение бдительности граждан», – добавляет специалист.

Ко второй категории относятся ожоги, отравления наркотиками и алкоголем, утопление. Соответственно, чаще всего человек осознает, что такие действия могут закончится получением травмы.

«То есть динамика травматизма здесь коррелирует с динамикой склонности граждан к риску», – рассказывает Каганов.

Согласно словам лектора, можно предположить, что травмы как стресс-фактор оказывают разное влияние на отдельных граждан: они повышают бдительность в целом, но могут существенно ее снизить у определенных лиц. Если данное предположение верно, то, поскольку в 2023 году наблюдался значительный рост объема ущерба от мошенников, в 2024 году можно предположить соответствующий рост травматизма, в первую очередь – в результате сознательного риска, подчеркивает экономист.

Такая гипотеза обоснована тем, что рост количества травм и увеличение числа людей, пострадавших от мошеннических схем, указывает на повышение склонности граждан к риску в целом. А это является социально и экономически нежелательным явлением и требует коррекции, заключает эксперт.

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