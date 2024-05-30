Стресс — неизменный спутник жизни каждого человека. Он сопровождает нас в разных ситуациях и вызывает дискомфорт. Как улучшить свое состояние и направить эмоции в нужное русло? Об этом «Вечерняя Москва» узнала у психолога Марии Макаренко.

Стресс — не враг

По мнению специалиста, психика человека не может постоянно находиться «в дзене»:

— Если вы будете месяцами жить на Бали «в нирване», то рано или поздно мозгу захочется встряски. Он начнет искать способы получить эмоции, вплоть до тяги к психоактивным веществам. Поэтому стресс нам не враг. Главный вопрос — сколько его в нашей жизни и как хорошо мы умеем его контролировать. В небольших дозах он идет на пользу, а вот состояние постоянной тревоги — разрушает.

При этом стресс вызывают как негативные, так и позитивные события, отметила психолог. Переезд, рождение ребенка, свадьба — все это потрясения, которые нужно учитывать при анализе своего состояния.

— Также очень важен фактор контроля. Неконтролируемая тревожность оказывает самое большое влияние на наш организм: вызывает психосоматические заболевания, панические атаки. Мы не можем полностью исключить стресс из жизни. Зато должны знать, как с ним справляться, — подчеркнула Макаренко.

Три основные причины стресса

Чаще всего стресс возникает в ответ на страхи потерять:

Жизнь и здоровье. Когда человек боится заболеть, попасть в катастрофу, стать недееспособным и постоянно об этом думает;

«Лицо» и статус в обществе. Здесь речь идет о страхе быть высмеянным, осужденным другими людьми, проиграть в конфликте. Постоянно крутятся мысли: «Что обо мне подумают? Что люди скажут?»;

Отношения. Речь идет о переживаниях личного характера: боязнь остаться одному, не найти достойного человека.

— Причем в большинстве случаев человек лишь предполагает, что его ждет что-то нехорошее (кризис, опасность). Он боится этого, стрессует и ухудшает тем самым свое самочувствие, — пояснила Макаренко.

Как справляться со стрессом

По словам психолога, преодоление стресса можно расписать по следующей формуле: тело + мысли + действия = результат.

То есть, чтобы справиться с тревожностью, нужно:

Работать с телом. Сюда входят дыхательные техники, растяжки, массажи, телесно-ориентированная терапия. Все, что помогает расслабиться, убрать зажимы, снять напряжение;

Работать с мышлением. Задавать себе правильные вопросы, объективно анализировать ситуацию. Например: «Насколько мой страх выступлений реалистичен? Чего я на самом деле боюсь — критики, осуждения?»;

Затем важно возвращать себя в реальность: «Почему то, чего я боюсь, обязательно должно произойти? Какие есть предпосылки для этого?». И если действительно есть причина для провала, то нужно работать уже с ней;

Принять решение и действовать. Многие стрессы снижаются (и даже полностью уходят) через получение новых навыков.

— Например, если человек боится выступлений, потому что не умеет громко и четко говорить, то он может научиться этому. Записаться на курсы ораторского искусства. Или другая ситуация. Девушка живет в золотой клетке, терпит мужа-тирана, потому что боится остаться одна, без денег и привычных благ. В итоге — находится в состоянии постоянного стресса. Как только она примет решение менять свою жизнь и начнет делать шаги в этом направлении (искать работу, жилье), стресс начнет отступать, — заверила Макаренко.

Делать выбор, находить новые выходы взамен привычных — это лучший рецепт в борьбе с тревожностью, добавила специалист.