Эксперт дал совет, как понизить уровень гормона стресса

Кортизол является гормоном стресса, который вырабатывается в условиях избыточной тревоги. При хроническом стрессе кортизол может способствовать набору веса, ухудшению иммунитета и развитию проблем с ментальным здоровьем. Об этом изданию «Вести Подмосковья» рассказала Ольга Малиновская, руководитель медицинского департамента сети лабораторий KDL.

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Понизить уровень кортизола можно не только сокращением стрессовых ситуаций в жизни. На снижение выработки кортизола влияет правильный режим сна. Необходимо вовремя ложиться спать и перед этим не употреблять кофеиносодержащие напитки. Спать необходимо по 7-9 часов в сутки. Также к правильному режиму сна можно добавить сбалансированный рацион питания. Для понижения уровня кортизола следует уменьшить количество сахара и добавить к своему питанию белки, цельные злаки и насыщенные жиры. Такая диета не только отразиться на общем самочувствии, но и улучшит работу кишечника.

Также необходимо работать со своим ментальным состоянием. Эксперт посоветовала восхищаться собой и не винить себя за совершенные промахи. Понижение уровня самокритики благоприятно скажется на уровне кортизола. Также Малиновская рекомендовала чаще смеяться, даже вынужденный смех способен понизить уровень кортизола.