«Тихий отпуск»: в чем суть нового тренда, который позволяет отдохнуть в рабочий день

Возможно, вы уже слышали про «тихое увольнение» — это когда кто-то без особого энтузиазма выполняет лишь минимум работы, который позволяет продолжать получать зарплату. Теперь же миллениалы нашли способ отдыхать в разгар рабочего дня. Офисные работники в возрасте от 30 лет все чаще устраивают себе отгулы под предлогом дня удаленной работы — по окончании пандемии многие компании сохранили за сотрудниками возможность поработать из дома 1-2 раза в неделю.

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Согласно недавнему опросу Harris Poll, в котором приняли участие более 1170 человек, 37% молодых людей заявили, что хотя бы раз устраивали себе отгулы, не сообщая об этом своему начальству. Исследователи отметили, что миллениалы не любят брать отгулы официально, так как боятся прослыть бездельниками в условиях жесткой конкуренции. Кроме того, 61% из них испытывают беспокойство из-за необходимости просить дополнительный выходной. Поколение Z, согласно опросу, лишь на несколько процентов смелее.