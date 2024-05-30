Виртуальный секс: новая эра интимности или опасная иллюзия близости

Виртуальный секс это не просто технологическое новшество, а сложное психологическое явление, влияющее на эмоции, отношения и самооценку. Некоторые считают его новой эрой интимности, а кто-то опасной иллюзией близости. Чтобы наверняка разобраться в этом вопросе сайт «Страсти» обратился за комментарием к клиническому психологу Константину Сибитеву. Эксперт назвал плюсы и минусы этого новомодного явления, а также дал рекомендации для тех, кто уже погрузился в него или только собирается это сделать.

Плюсы виртуального секса

По словам психолога, можно выделить три положительных аспекта этого вида коммуникации:

Доступность и удобство. Виртуальный секс доступен всегда и везде, где есть интернет. Это может быть особенно полезно для людей в длительных отношениях на расстоянии или для тех, кто испытывает социальную тревожность. Безопасность. Нет риска передачи инфекций, нежелательной беременности и физического насилия. Да и в любой момент любого можно заблокировать. Экспериментальность. Можно исследовать свои фантазии и желания без страха осуждения или отказа, что может повысить самооценку и уверенность в себе.

«Вот представьте себе: Александр, успешный программист, проводит часы в виртуальных сексуальных чатах, и со временем стал терять интерес к реальной жизни и браку. А вот Катерина, одинокая маркетолог, случайно наткнулась на сайт для виртуального секса и постепенно погрузилась в этот параллельный мир. Её виртуальные партнеры всегда готовы к общению, нет необходимости бояться отказа или критики, и она стала намного увереннее как в онлайне, так и в жизни», - Сибитев Константин Клинический психолог, коуч ICF, NLPt специалист

Минусы виртуального секса

Минусы, по словам специалиста, у виртуального секса тоже есть. Эксперт выделяет три аспекта, которые оказывают воздействие на нашу психику.

Эмоциональная дистанция. Несмотря на кажущуюся интимность, виртуальный секс не способен заменить реальные эмоциональные и физические связи. Это может привести к чувству одиночества и изоляции. Иллюзорная близость. Создается ложное ощущение связи, что может помешать развитию реальных отношений. Люди могут избегать реальных взаимодействий, предпочитая удобство виртуального мира. Зависимость. Как и любая форма удовольствия, виртуальный секс может вызывать зависимость. Как в примере с Александром, который обнаружил, что предпочитает виртуальные отношения реальным, что негативно начало сказываться на его браке.

Можно ли считать виртуальный секс настоящим сексом?

И да, и нет, отвечает Константин. Это зависит от определения секса. Если рассматривать секс как исключительно физический акт, то виртуальный секс, очевидно, не подходит под это определение. Однако, если учитывать психологическую и эмоциональную составляющую, виртуальный секс может быть воспринят как форма сексуальной активности, удовлетворяющая определенные потребности и желания.

Последствия полного погружения в виртуальный секс и отказа от реальности

Как и у реального секса, у виртуального — тоже есть свои последствия. Особенно они дают о себе знать, если человек полностью погружается в цифровой мир, напрочь отказываясь от реальности. По словам Сибитева, выпавших из действительности людей ожидает социальная изоляция, эмоциональное отчуждение, зависимость проблемы в личных отношениях, снижение самооценки и искажение восприятия реальности.

«Проблемы с психическим здоровьем. Может привести к депрессии, тревожным расстройствам и другим психологическим проблемам. Чувство изоляции, неудовлетворенности и эмоциональной пустоты может усугублять эти состояния», -

Что делать?

Если виртуальный секс присутствует в вашей жизни или жизни близких, то необходимо относиться к нему осознано. По словам Сибитева, важно осознавать свои потребности и понимать, почему человек обращается к виртуальному сексу — Это временное решение или замена чего-то недостающего в реальной жизни.

Не менее важно ощущение баланса. Виртуальный секс может быть частью здоровой сексуальной жизни, но он не должен заменять реальные отношения. Необходимо найти золотую середину между виртуальными и реальными взаимодействиями.

Если виртуальный секс начинает негативно влиять на жизнь, стоит обратиться к психологу или сексологу. Профессиональная помощь может помочь разобраться с причинами и найти здоровые способы удовлетворения сексуальных потребностей.