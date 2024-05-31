Книги, которые изменят вашу жизнь

Книга может повлиять на мировоззрение человека, поддержать его в сложное время или заставить смеяться. Но есть и такие книги, которые переворачивают жизнь с ног на голову, меняя ее безвозвратно.

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Подборкой таких литературных произведений поделилась писательница Ольга Коле.

Хайке Абиди, «Никогда не поздно стать счастливой»

Книга рассказывает о героине, которая столкнулась с тяжелой трагедией — смертью мужа. Однако, даже в пучине беспросветного горя и полной растерянности, она неожиданно открывает в себе силы задаться вопросами, о которых не думала много лет.

И с удивлением признается в том, что ради мужа и их семьи, откладывала многие свои цели, предавала мечты и забывала о своих желаниях. В образовавшемся вакууме она пытается найти опору под ногами, и начать жизнь с чистого листа, и неожиданно она обретает ее в своем давнем увлечении. А позже, вместе с ней, она открывает и новую себя. Добрая книга, которая оставит не только приятное послевкусие, но и заставит вас переосмыслить свои планы на счастье.

Халед Хоссейни, «Бегущий за ветром»

Книга, которой прочат звание главного романа нового века, рассказывает об истории двух мальчиков. Один из них имеет все, от богатства и знатного рода до уготованного блестящего будущего. Другой же не имеет ничего, однако эти два ребенка — самые близкие друг другу создания. Но вскоре, грозные события, произошедшие в их мире, переворачивают жизни мальчишек с ног на голову: они оказываются по разные стороны правды и самой жизни.

Книга, которая заставляет задуматься о столь многих вещах, что читать ее лучше не торопясь и в одиночестве, ибо каждое событие заставляет читателя погружаться в собственные мысли и глубокие размышления. Дружба, любовь, справедливость, широта души и сила любви, — все эти темы отсвечивают новыми гранями и меняют представления не только о мире, но и о самих себе.

Аньес Мартен-Люган, «Отель «Дача»

Потрясающая книга, рассказывающая о том, как человек может самостоятельно создавать свое счастье. Молодая девушка, не имеющая ничего и получившая самый сложный старт в жизни, который только можно вообразить, без друзей, родных и какой-либо поддержки бросает вызов сама себе и шаг за шагом создает свой мир и свою жизнь.

Устроившись горничной в провансальский отель с русским названием, героиня получает и семью и доброту и любовь, к которым так долго стремилась. Но повествование книги построено интересным лоскутным образом, когда мы видим эту же героиню, но уже взрослой, и здесь автор дает нам еще одну тему для размышлений — возможность задуматься о зрелой любви и о шутках, которые преподносит нам жизнь.

Фанческа Картье Брикелл, «Картье»

Рассказ о членах семьи Картье, основанный на личных письмах. Несмотря на автобиографический характер, писательница — прямой потомок того самого Картье, который основал одноименную ювелирную компанию, книга читается на одном дыхании.

Человеческие слабости, амбиции, пороки и тайные стремления раскрываются с исключительной достоверностью, и заставляют читателя долгое время перебирать в памяти детали повествования, чтобы переосмыслить те самые ценности, к которым сегодня стремится едва ли не каждый человек. Очень сильная книга, которая несомненно, перевернет представления о том, что такое успех на самом деле.

Элена Ферранте, «Любовь в тягость»

Очень неоднозначная книга от автора, вошедшего в список самых влиятельных людей мира, по версии Time. Книга рассказывает о дочери, которая после смерти своей матери погружается в ее жизнь, и пытается найти ответы, которые возможно, не стоило бы искать, а прошлое — ворошить. Исключительно детальные переживания и мысли героини, то вызывают шок и изумление, то заставляют задуматься о своей жизни, отложив книгу в сторону.

Книга, возможно, будет непонятна тем, у кого хорошие отношения с матерью. Но для тех читателей, у которых травмы прошлого напоминают о себе, книга даст тот самый толчок, который позволит переосмыслить многие эпизоды. Особенно этому поможет особый язык, и порой отвратительные физиологические подробности, которые являются лишь параллелью к мыслям героини.

Культовая книга, которую обязательно нужно прочесть. Кроме того, что в книге показаны детали жизни могущественных кланов, автор умело раскрывает обычные человеческие ценности: как сложно бывает дружить и как легко поддаться соблазнам, как выглядит предательство в самом его начале, как по-разному устроены люди с точки зрения своих ценностей, и на что готовы, чтобы эти ценности отстоять.

И несмотря на яркий своеобразный мир криминала, большинство моральных решений, которые принимают герои, легко переносятся на любое окружение в наши дни. В каждом персонаже книги можно узнать своего коллегу по работе, соседа или родственника, который хоть и не размахивает пистолетом, но совершает добрые или гадкие поступки, ничуть не меньшей амплитуды.

Дэвид Гранн, «Убийцы цветочной луны»

Жуткая и пронзительная история о том, как зависть и алчность выжигает из людей все человеческое. В книге рассказывается о судьбе коренных американцев из племени осейджей, которые долгое время были угнетаемы, а потом, после того, как на их землях нашли и стали разрабатывать нефть, стали лакомым куском для мошенников, убийц и мелких аферистов.

В книге рассказывается история расследования серии убийств, за которыми стоял не только отдельно взятый преступник, но и все общество. Книга заставляет задуматься о том, насколько хрупка человеческая жизнь перед чьей-то алчностью и жаждой наживы.

Книга-мировой бестселлер рассказывает о том, как ученые решили исследовать область, выходящую за пределы земли: империю ангелов и то, как устроена загробная жизнь.

Книга изобилует яркими и меткими цитатами, неожиданными умозаключениями о жизни и смерти, и предназначении каждого человека. Особой заслугой автора является легкий язык повествования, благодаря которому книгу можно проглотить за один вечер, но специально откладываешь в сторону, чтобы не спеша обдумать прочитанное.

Давид Гроссман, «Как-то лошадь входит в бар»

История жизни одного человека, рассказанная им со сцены. Главный герой — комик, который выходит смешить публику, но за его плечами лежит настолько сложная жизнь, что выступление больше напоминает истеричную исповедь сквозь смех и слезы.

В начале в книгу придется погрузиться и привыкнуть к особому языку автора, к странным и часто, неприятным шуткам, но именно они в какой-то момент раскрывают сущность главного героя и трагедии его жизни, и отношение к герою начинает меняться с каждой страницей. Сильная книга, которая заставляет задуматься о том, как поверхностно то, что мы видим, и что за каждой едкой штукой незнакомца может скрываться океан горечи и личных потерь.

Сандра Сиснерос, «Дом на Манго-Стрит»

Книга рассказывает о маленькой девочке, и об огромной силе духа. О том, как под гнетом обстоятельств, можно легко предать свою мечту и перестать верить в лучшее, а также о том, что счастье каждого человека зависит от него самого, а не от внешних обстоятельств.

Маленькая девочка хочет исполнить свою большую мечту — стать писательницей, но сама ее жизнь, нищенское существование и даже традиции семьи говорят ей о том, что это невозможно, и что ее ждет та же участь, как и тысяч других девочек из других семей: отец выдаст ее замуж, она нарожает детей и будет заниматься бытом. Книга построена особым образом — это набор рассказов, которые напоминают хроники из жизни героини из бедного квартала иммигрантов, но затрагивают очень важные для человека вопросы.