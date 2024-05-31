Домашнее насилие: в чем причина и что делать

Домашнее насилие - форма агрессии, которая происходит в семье или между партнерами в отношениях. Включает в себя физическое, эмоциональное, экономическое, сексуальное насилие, угрозы и унижения. Все это может оставить глубокие психологические, физические последствия для жертвы и требует вмешательства и защиты со стороны общества и учреждений. Это проблема, которая затрагивает многих людей, независимо от их пола, возраста, социального статуса или образования. Чаще всего жертвами становятся самые незащищенные слои населения - женщины и дети.

В российском обществе нередко встречаются мнения, что домашнее насилие - это внутрисемейные дела, выяснение отношений, всего лишь конфликты и посторонним лучше не вмешиваться. Однако бытовая ссора и домашнее насилие имеют несколько существенных отличий.

Конфликты возникают во всех союзах. Иногда они бывают даже полезны, но лишь в случае соблюдения личных границ партнера. Влюбленные спорят, чтобы отстоять свою точку зрения, найти истину, привести аргументы. Им важно решить проблему и прийти к компромиссу.

Домашнее насилие не имеет конкретного повода. Точнее, поводом может стать все, что угодно. Обидчику важно показать свое превосходство и власть, унизив другого. Это не попытка договориться, а проявление внутренней агрессии. Именно внутренней, потому что внешние факторы на поведение агрессора не влияют. Более того, такое отношение к близкому становится системным, постоянным и превращается в норму.

Обычно жертва даже не понимает, что погружается в абьюзивные отношения. Как правило начинается все с тотального контроля. Ей говорят, что надеть, куда ходить, с кем общаться и так далее. Постепенно страдающая сторона изолируется от внешнего мира, а общение с друзьями и родственниками ей заменяет агрессор. Но что бы жертва не делала, он всегда будет недоволен, внутреннее напряжение растет и в конце концов происходит насилие. Причем не обязательно побои. Это может быть психологическое насилие - систематические унижения, оскорбления, словесные издевательства; экономическое - тотальный контроль финансов жертвы; либо сексуальное.

Следующий этап - примирение. Морально сломленному человеку кажется, что появилась надежда на светлое будущее. Он слушает извинения и видит, как ему кажется, искренние раскаяния абьюзера. Он верит, что уж этот раз точно последний, а обидчик не устает придумывать все новые оправдания. После этого нередко наступает период затишья и даже какой-то гармонии, все как будто хорошо. Но вскоре агрессор снова пытается доминировать. И так по кругу. Важно понимать, что домашнее насилие - это цикличный процесс, который сам собой не прекратится.

Жертва терпит такое отношение по разным причинам: низкая самооценка, неуверенность в собственных силах, финансовая зависимость от обидчика, внутренняя слабость, депрессия, повышенная тревожность, гипертрофированное чувство вины, страх одиночества, стыд и много другое. Разобраться в себе поможет специалист, но первый шаг придется сделать самой.

Что делать жертвам домашнего насилия. Инструкция.

Собирайте доказательства истязаний, снимайте побои в медучреждении.

Обращайтесь в полицию, требуйте заведения уголовного дела, предоставьте доказательства.

Если же у вас нет сил или возможности добиваться наказания обидчика государственными органами, начните продумывать план спасения себя и искать пути выхода из ситуации.

Не стоит сообщать агрессору о намерении уйти. Это лишь разозлит его еще больше и может привести к импульсивным поступкам и очередной трагедии.

Поживите в безопасном месте, например, у друзей или родственников. Лучше, чтобы партнер не знал о вашем местонахождении.

Альтернативный вариант - кризисные центры, где можно на время остаться бесплатно и даже обучиться новой профессии. Жертве предоставляется не только жилье, но и юридическая поддержка и психологическая помощь.

Не забудьте про необходимые документы, лекарства, деньги. Можно собрать “экстренный комплект” заранее. Разумеется, не демонстрируя его абьюзеру.

После побега не контактируйте с агрессором, заблокируйте его номер и страницу в соцсетях. Избегайте личных встреч.

Вероятно, без работы с психологом или даже психотерапевтом встать на ноги будет тяжело. Тем не менее в век интернета получить квалифицированную помощь совсем не сложно. Существуют не только платные консультации, но бесплатные форумы и телефоны доверия.