Почему сильным женщинам сложно устроить личную жизнь

Сильные женщины – это те, кто не позволяют себе быть сломленными жизненными испытаниями, умеют преодолевать любые сложности, сохраняя при этом свое достоинство и целеустремленность. Они не останавливаются перед трудностями, а наоборот, используют их как стимул для развития и роста. Но все это как правило относится к рабочим моментам или жизненным обстоятельствам. А личная жизнь обычно остается на втором плане. На самом деле сильная женщина, как и любая другая, в глубине души тоже мечтает о защите, поддержке и опоре в виде любящего мужчины. Но найти подходящего кандидата нередко бывает довольно сложно.

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Почему так происходит? Психологи называют сразу несколько причин. Во-первых, довольно часто мужчины подсознательно воспринимают сильную женщину как строгую мать, которую невозможно подавлять. Он по детской привычке пытается подстроиться и стать слабее, а это совсем не то, что ждет от него пассия. В итоге в паре происходит невидимая борьба за место слабого, в которой женщина проигрывает. А все потому, что страх потерять контроль на ситуацией сильнее, чем боязнь остаться одной.

Во-вторых, мужчина понимает, что перед ним сильная личность, которой нужно соответствовать. И не только на словах, но и в действиях. И речь идет вовсе не о финансовой составляющей, хотя и она важна. Все дело во внутреннем стержне, моральной силе, решительности и умении справляться с вызовами судьбы. Такому мужчине не нужна “строгая мама”, ему нужна такая же сильная партнерша по жизни.

Кроме того, современные медиа все чаще навязывают образ стереотипной барби, которую выбирает обеспеченный бизнесмен. Так формируется ложное понятие о его “силе”, которая на самом деле зависит лишь от денег, и ее “слабости”, которая на самом деле обычная несостоятельность и инфантильность. Как правило такие союзы просто взаимовыгодны и не имеют ничего общего с по-настоящему крепкими отношениями. Впрочем, изредка встречаются и исключения, при которых Он действительно влюбляется в “милую глупышку”, постепенно раскрывая в ней потенциал. Но таких историй совсем немного.

Ошибочно воспринимать сильную женщину как бесчувственную мегеру. На самом деле эмоций и чувств, страхов и переживаний, неуверенности в себе и будущем в ней более чем достаточно. Просто чаще всего она все это не показывает окружающим. Почему? Потому что так воспитана, потому что жизненные обстоятельства и опыт показали, что решать проблемы необходимо самой. А еще благодаря закаленному характеру, не позволяющему сдаться. С другой стороны, из-за этого она часто допускает ошибки при выборе партнера.

Например, может воспринимать свидания как собеседование, рассказывая мужчине о своих достижениях и предлагая озвучить его сильные стороны. Обычно это не столько стремление показать себя, сколько форма самозащиты после неудачного опыта в прошлом.

Еще одна ошибка - примерять на себя роль спасительницы. Желание помочь партнеру вполне нормально, но лишь помочь. А не решать его проблемы. Особенно, если он сам их не замечает. Она искренне верит, что как только он с ее помощью встанет на ноги, то приступит к ответным действиям и одарит поддержкой. Однако чаще всего происходит наоборот: потратив силы и время она лишь разочаровывается в спутнике, который без нее решать проблемы, как оказалось, не в состоянии. Любовь, вера и вдохновление - этого достаточно для поднятия духа мужчины для устранения трудностей.

Сильной женщине стоит любить себя и с уважением относиться к потенциальному избраннику. Демонстрация превосходства здесь неуместна, ведь она сама заинтересована в таком же сильном мужчине. Она добивалась всего самостоятельно и от него ждут в принципе того же. Важно найти баланс между ответственностью и гиперконтролем и тогда получился построить гармоничные отношения.