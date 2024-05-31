Коуч рассказала об истоках безотказности человека

Сертифицированный коуч, бизнес-тренер Инна Мухина рассказал о том, как взрослому человеку научиться говорить «нет» и перестать быть безотказным.

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Она считает, что основной причиной безотказности является привычный паттерн поведения. Его истоки нужно искать в семейной системе.

По словам Мухиной, ребенок в семье подчиняется определенным правилам. Кроме того, у него есть внутреннее желание угождать, быть хорошим в глазах взрослых. Родителям иногда не хватает времени уделять должное внимания ребенку, тогда малыш принимает неосознанное решение, что сделает все, «чтобы мама его любила».

Нередко родители сравнивают своего ребенка с другими, что также вызывает у него желание доказать, что он тоже хороший, добавил Мухина в беседе с «Южным федеральным».

Иногда причиной такого «безотказного» поведения является присоединение к кому-то из родовой системы, поскольку человеку важно ощущать свою принадлежность роду. Это желание реализуется деструктивным способом: «я такая же безотказная, как мама или бабушка».

Чтобы научиться говорить «нет», необходимо понять, какой идее служит такая безотказность, в чем причина, посоветовала коуч. Это легко выяснить в «расстановке» или полевой терапии. Затем нужно работать над заменой своего паттерна поведения на другой.

Мухина пояснила, что необходимо взращивать свою взрослую часть через осознанность, сделать это можно, если человек понимает, что хочет изменить свой подход к жизни. В противном случае он останется в детстве, не попробовав как это жить по взрослому, добавила эксперт.