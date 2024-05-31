Так и не повзрослел: пять фраз, которые выдают инфантильного мужчину

В каждом из нас живет ребенок, который время от времени может давать знать о себе, но у некоторых людей эта особенность настолько сильно преобладает в характере, что мешает нормально жить. Особенно сложно приходится женщинам, находящимся рядом с инфантильными мужчинами, ведь они отличаются незрелостью во всем, включая взгляды на вопросы семьи и брака. Чтобы избежать подобной ошибки, обращайте внимание на излюбленные высказывания избранника еще до создания с ним пары.

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Как понять, что мужчина еще не дорос до серьезных отношений, рассказала «Вечерней Москве» психолог Ольга Романив.

«Так сложились обстоятельства»

В большинстве случаев подобные фразы используют люди, которые не желают брать на себя ответственность за определенные вещи. Таким индивидам легче обвинять в своих неудачах, просчетах или нарушенных обещаниях определенные обстоятельства, ведь это очень удобно.

Инфантильным мужчинам для достижения поставленной цели мешает практически все: звонки друзей, из-за которых они опаздывают на свидание, завистливые коллеги, подсидевшие на работе, плохая погода за окном и так далее. Они никогда не признают, что во всем виноваты сами, и будут искать обстоятельства, на которые можно ссылаться. Такими же они останутся в семейной жизни.

«Сделай на свое усмотрение»

Свое нежелание оказать вам помощь инфантильный партнер умело оправдывает стремлением не ограничивать вас в свободе действий. Даже на прямые вопросы он предпочитает давать стандартный ответ, чтобы в случае промаха не оказаться крайним.

Вы можете спрашивать мужского совета по любым вопросам, но никогда не получите от избранника твердого и решительного совета из серии: «Значит, так, сейчас ты просто отключишь телефон, потому что босс не имеет права беспокоить сотрудников во время законного отпуска». Мужчина будет юлить, изворачиваться и предлагать вам найти собственное решение, потому что сам не в состоянии определиться.

«Я пока не определился до конца…»

«Я пока не определился, что выбрать в меню этого ресторана», «я пока не определился, куда поехать — на рыбалку или в горы» или даже «я пока не определился с нашими чувствами, поэтому давай возьмем тайм-аут» — инфантильный мужчина всегда теряется перед возникшим выбором, пытаясь отсрочить время для принятия решения. Кстати, окончательный ответ лично от него вы можете и вовсе не услышать, и это особенно обидно, когда на кону стоят отношения.

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Определяться с тем, любит или нет, мужчина может довольно долго, периодически теряясь на горизонте, а потом выныривая опять. Вот только нужен ли вам такой ненадежный спутник в жизни?

«Сначала люди должны пожить для себя»

Предположим, вы уже добрались до той стадии, когда начинаете шутить на детские темы, чтобы прощупать почву, и тут партнер выдает, что сначала мечтает пожить для себя. Будьте осторожны, ведь если он не закоренелый чайлдфри, то вполне может оказаться ребенком во взрослом обличье, который сам не наигрался в машинки. В понимании инфантильного мужчины дети являются главной угрозой для спокойствия, потому что автоматически делают его взрослым человеком, которому придется взять на себя очень большую ответственность.

С первым криком малыша спокойная и безоблачная жизнь быстро закончится, и для кого-то такой поворот выглядит нежелательным. Если при упоминании детей мужчина краснеет, бледнеет, предлагает подождать два-три года, а лучше десять лет, значит, он не готов стать надежной опорой.

«Я не смогу с этим справиться»

Инфантильному мужчине все в диковинку, включая запуск стиральной машинки, приготовление омлета или выбор подходящего галстука под костюм. Используя данную фразу, он кидает клич о помощи, который каждая умная женщина обязана услышать и немедленно поспешить на подмогу. Сначала трогательная неуклюжесть в быту благоверного может умилять, но через время вы поймете, что в откровенной беспомощности и кроется самая большая хитрость, а точнее, желание использовать ресурсы других людей.

И пока мужчина не может справиться в доме решительно ни с чем, все заботы и хлопоты взваливает на свои плечи женщина. Если вы решили усыновить любимого, тогда проблем нет, но если хотите увидеть в партнере некое подобие каменной стены, тогда ситуацию надо менять и срочно перевоспитывать неумеху, воодушевляя его фразой «у тебя все получится, я в тебя верю».