Ломать и строить: какие последствия могут быть у продолжительного брака?

По статистике, на 10 браков в России приходится 7 разводов.

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Почему многим становится сложнее в браке с каждым годом, как вернуть былую страсть и вдохнуть новую жизнь в, казалось бы, уже изжившие себя отношения — расскажет Мария Попова — международный сертифицированный коуч ICF, дипломированный ОРКТ психолог и психолог в прогрессе, эксперт по работе с мышлением.

Основные причины увеличения числа разводов

Неоправданные ожидания, которые мы возлагаем на партнера

Прежде чем ожидать чего-то от партнера, попробуйте сделать это сами. Небо не разверзнется, и даже подписчики не узнают (если вы им об этом не скажете), что вы, например, сами купили цветы домой. Перестаньте ждать каких-либо действий от других, создавайте сами свое счастье и свою лучшую жизнь.

Неумение слышать друг друга и договариваться

Развивайте партнерство и доверие в отношениях. Не додумывайте за другого человека и не ждите, что он сам догадается, о чем вы думаете и мечтаете. Самое действенное — говорить словами через рот. Тогда велика вероятность, что и семейный психолог вам не понадобится.

Идеализация брака

Идеальных отношений не существует. Хотя бы потому что каждый человек наделяет данное понятие разными качествами и свойствами. Разрешите себе и своему партнеру быть неидеальными. Относитесь к конфликтам не как к поводу для развода, а как к точке вашего роста и развития.

Хорошее дело браком не назовут: почему многим парам становится сложнее с каждым годом?

Не проговоренные обиды и претензии копятся как снежный ком.

Затяжные конфликты приводят к отсутствию близости, общих целей и интересов. Появляется отвращение друг к другу. Брак становится сожительством.

Партнеры не вкладывают намерения в свои отношения. Как у В. Зеланда:

«Откажитесь от намерения получить, замените его намерением дать, и вы получите то, от чего отказались».

Прислушайтесь к себе: что вы хотите получить от этих отношений. Ведь нам не так важны какие-то качества и поступки человека, как наши чувства и ощущения рядом с ним.

Важно в моменте проговаривать свои чувства и мысли. Мало просто сказать, что не нравится. Наш мозг не понимает отрицания, ему нужно руководство к действию. Важно сказать, как хочется, чтобы было и что хочется чувствовать рядом с человеком.

От себя не убежишь: что на самом деле кроется за фразой «не сошлись характерами»?

Подобное притягивается к подобному. Муж и жена как зеркала друг для друга. Очень часто партнер подсвечивает именно наши достоинства и недостатки. Если вы замечаете только отрицательные стороны в партнере, то важно помнить, что вы словно смотрите на себя в зеркало. Обычно нам не нравятся именно те черты характера или качества, которые мы упорно не замечаем или не хотим замечать в себе.

А дальше, как в фильме ужасов: все, на что мы обращаем внимание, становится больше. И если мы смотрим на недостатки, то увеличиваются именно они, а не достоинства.

Пока вы не проработаете в себе эти «недостатки», то одним разводом дело не обойдется. В каждых последующих отношениях ваш партнер будет, так или иначе, «зеркалить» вам эти «недостатки».

Все во мне отражается вовне: откуда берутся кризисы, скандалы, недопонимания?

Исключительно из внутреннего конфликта с самим собой. Когда человек не понимает своих истинных потребностей, не слышит себя, не знает, чего он хочет — ему не комфортно с собой. Это отражается и на отношениях с другими людьми, особенно с самыми близкими.

Потерянный случай: как не раствориться в отношениях, детях и совместном быте?

Пусть и в меньшем количестве, но у вас останется все, что было до брака: друзья, увлечения, мечты, цели и работа. Если каких-то пунктов у вас не было, но очень бы хотелось их иметь, сейчас — лучшее время. И неважно, сколько лет сейчас вашему ребенку и какие проблемы у вашего мужа на работе. Не предавайте себя ради интересов других членов семьи.

Несмотря на наличие мужа и детей, важно находить время для своих интересов. Вносите хотя бы один из них в свой ежедневный список дел. Да, даже хобби нужно планировать, иначе этот пункт так и будет откладываться «на потом».

Сместите фокус внимания на себя. Работайте над собой, а не над отношениями. Мужчины любят интересных, сильных, здоровых и счастливых женщин. Так устроен мир. Просто примите это. Станьте счастливой ради себя. Определите свои интересы. Найдите и запланируйте свои занятия, помимо общих, семейных.

Расставьте свои границы и соблюдайте границы партнера.

Гори-гори ясно, чтобы не погасло: как освежить самые черствые отношения?

Вспомните, как вы боготворили своего мужчину в начале отношений. Когда от одного его прикосновения вас покрывало мурашками, а в животе трепетали бабочки.

Знаете, что изменилось? Нет, не ваш мужчина стал черствым как сухарь. Вы перестали видеть в нем самого лучшего мужчину на планете. Следовательно, перестали признаваться ему в любви, восхищаться им, благодарить, хвалить и поддерживать его.

Хотите отношения как в начале — так и ведите себя так же.

Подарил цветы — похвалите, выразите свою благодарность, а не вините за потраченные зря деньги.

Поверьте, если вы будете радоваться каждой мелочи, каждому знаку внимания, то ваш мужчина будет находить возможности, чтобы порадовать вас. Даже если ваш мужчина не может позволить делать вам дорогие подарки, то помните, что это временно.

Любой мужчина станет успешным рядом с женщиной, которая умеет замечать достоинства, говорить приятные слова, хвалить, благодарить и поддерживать.

В 1966 году американский психолог Роберт Розенталь отобрал нескольких учеников в одной из школ. Он сказал учителям, что эти дети обладают высоким интеллектом. На самом деле их IQ не отличался от показателей других школьников: дети были выбраны наугад. Спустя время Розенталь повторно проверил уровень их интеллекта. Выяснилось, что у выбранных им школьников действительно повысился уровень IQ: они стали лучше учиться и демонстрировать заметные успехи. Почему так произошло? Обманутые педагоги концентрировали свое внимание и внимание «гениев» на их достоинствах. Если человеку говорить, что он идиот и сволочь, именно таким он и будет. И наоборот: если говорить, что он гений и джентльмен, то именно это вы и «достанете» из него.

Никто и никогда не становился лучше от постоянной критики.

Благодарность — новая полезная привычка

Кажется, что это так просто и понятно. Но вы вспомните, когда вы в последний раз хвалили мужа за что-то? Не между делом или сквозь зубы после его: «Хотя бы спасибо сказала», а из искреннего порыва. Объявите себе челлендж. Слышали, что для формирования новой привычки требуется 21 день? Вот и запишите себе рядом с привычкой выпивать стакан теплой воды по утрам, отмечать старания мужа и хвалить его хотя бы за одно из них.

У каждого мужчины есть своя суперсила. Даже если вам кажется, что ваш вполне обычный. Возможно, он мастер на все руки и сам все чинит в доме. А у кого-то, представьте себе, муж даже гвоздь не может забить, и приходится каждый раз вызывать мужа на час. Или он без лишних упреков в ваш адрес моет посуду или полы, когда вы устали, в то время как другой мужчина раздает указания своей жене, лежа на диване. Многое со временем мы воспринимаем как данность и перестаем это ценить. Подмечайте даже мелочи. Дьявол, как известно, кроется в деталях.

Чтобы увидеть невероятные изменения, нужно лишь попробовать начать с себя.