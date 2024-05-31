Психолог рассказала о влиянии «родового сценария» на любовные отношения

Бессознательное повторение ситуаций из жизни предков возможно, даже если человек не осведомлён о них. Об этом в эфире радиостанции «Говорит Москва» сообщила Елена Соловьёва.

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«Есть некий родовой сценарий, в нём либо заложены долгие семейные отношения, либо распады семьи. Мало кто исследует свой родовой сценарий и знает, что происходило у прабабушек, прадедушек, но это всё влияет. Из поколения в поколение может повторяться этот сценарий бессознательно. Это всё не из эзотерики, это всё в рамках клинической психологии. Сценарий — не фигура речи, а термин. Мы полностью впитываем все наши родовые программы, рассказывали нам о них или нет, если мы слышали об этом, если мы считывали страхи и опасения наших родителей. Это всё создаёт у нас определённые предпосылки. Они являются факторами того, будут у нас разводы в отношениях или нет, будет ли вообще семья у нас или нет».

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