За сколько дней можно сформировать новую привычку

Для выработки новой привычки людям в среднем требуется 66 дней, однако это будет зависеть от сложности действия, частоты повторения, а также от мотивации и способности человека меняться. Об этом в беседе с RT рассказала психолог медицинской компании «СберЗдоровье» Дарья Якуба.

© Газета.Ru

Она отметила, что для этого можно использовать механизм «петля привычки», состоящий из нескольких этапов.

«Сначала мозг получает сигнал из внешнего мира или от организма, далее в связи с этим сигналом возникает какое-либо желание. На следующем этапе человек ищет, где и каким образом это желание можно реализовать. Затем он получает желаемое, испытывая при этом удовольствие и закрепляя это действие как привычное», — пояснила эксперт.

Якуба уточнила, что привычки формируются после постоянного приложения усилий. По ее словам, действия нужно повторять до тех пор, пока они начнут выполняться автоматически. Если подкреплять усилия наградой, новая привычка приобретет также эмоциональную ценность, добавила психолог.

Профессор психологии Ник Титов из университета Маккуори (Австралия) до этого говорил, укрепить психическое здоровье может наличие распорядка дня, привычка к стратегическому планированию, здоровый образ жизни, регулярное общение и позитивное мышление.

Ранее россияне объяснили привычку постоянно бегать к холодильнику.