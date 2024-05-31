Волшебная фраза: назван способ корректно закончить любой разговор

Все мы бывали в ситуации, когда разговор затянулся, а тактично прервать его никак не выходит. Что делать в таких случаях, изданию Parade рассказала тренер по этикету Джамиля Мусаева.

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«Люди, как правило, запоминают первое и последнее, что вы говорите, поэтому ваши заключительные слова могут существенно повлиять на то, как они воспримут ваше общение в целом», — уверена эксперт.

По ее мнению, элегантно закончить разговор можно с помощью формулы вежливости.

«Отличный способ закончить разговор — сказать: "Спасибо, что уделили мне время"», — объяснила специалист по этикету.

Желательно не спешить покинуть собеседника. Вместо того чтобы ретироваться, самое время намекнуть на положительную оценку коммуникации с вашей стороны. Например, вы можете сообщить человеку, что он отличный рассказчик или поблагодарить за конкретную информацию или идею.

И наконец, не лишним будет объяснить причину своего ухода.

«Например, нужно застать коллегу, заехать домой или ответить на деловой звонок. Это показывает, что вы уходите от человека не потому, что он вам надоел, а потому, что у вас есть другие дела», — советует Мусаева.

Так вы точно произведете хорошее впечатление и не обидите оппонента.