Женский парфюм, который ненавидят мужчины

Конечно, каждый мужчина имеет свои предпочтения. При этом некоторые ароматы содержат компоненты, которые трудно «переваривает» большинство кавалеров.

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Мы поговорили с парфюмером Александром Лужниковым, который рассказал, какие нотки очень часто бесят мужчин, но они, естественно, вам в этом не признаются.

Акватические ноты

Ароматы унисекс подходят для любого случая, однако произвести впечатление на мужчину с таким парфюмом у вас не получится. Александр:

«Мужчины не особо любят мужские ароматы на женщине. Древесные и акватические, свежие нотки, больше присущи мужским парфюмам. Не лучший выбор для свидания».

К слову, маскулинные ароматы на женщине нередко вызывают даже агрессию со стороны мужчины.

Белые цветы

Еще недавно белые цветы считались одним из самых привлекательных компонентов в парфюме. Видимо, мужчинам настолько приелся подобный аромат, что сегодня большинство из них скорее жалуются на нотки белых цветов, чем восхищаются. Александр:

«Большинство таких ароматов очень насыщенны и тяжелы. Если вы находитесь рядом с мужчиной долго, парфюм может вызвать даже головную боль».

Цитрусовые

Еще один маркер парфюма унисекс — цитрусовые нотки.

«Осторожно, цитрус может „убить“ вашу женственность, такие ароматы очень резкие. Оставьте лимон и апельсин для гелей для душа, а вот парфюм стоит подобрать более подходящий вашему стилю и ощущению себя», — комментирует наш эксперт.

Слишком сладкие

Пусть мужчины и обожают сладкий женский парфюм, однако слишком приторные ароматы вызывают лишь раздражение. Александр: