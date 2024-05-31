Курс про эгоизм за полцены: россияне разочаровались в психотерапии

ВЦИОМ телеграфирует — за 30 лет россияне разочаровались в психотерапии: 94 процента опрошенных социологами людей не доверяют психологам. Но ведь не так давно у «врачевателей душ» отбоя не было от клиентов. Что же пошло не так?

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Дело в том, что мы народ изначально недоверчивый. Возможно, сказываются гены прадедов из поколения «четырех миллионов доносов», а может, просто менталитет такой. Российской женщине, а именно они составляют основную часть клиентов психологов, всегда было проще маме или подружке поплакаться, чем открывать душу перед чужим человеком за деньги. Да и психологию на заре своего появления в России многие постоянно путали с психиатрией. Пойти к психологу было равнозначно признанию, что у тебя «что-то с головой».

Но в золотые «нулевые» западная мода все-таки докатилась и до нас. Звезды, а за ними и блогеры начали посещать психологов и бодро вещать о том, как помогли им гештальт-терапия и расстановки по Хеллингеру. Походы к терапевту стали маркером социального благополучия, поэтому такие специалисты сразу понадобились всем! На спрос рынок отреагировал предложением. Появились скоростные авторские курсы обучения на «психолога». Наверное, у каждого найдется знакомая, которая ушла из офиса и занялась консультированием. Новоиспеченные «врачевательницы душ» снимали пополам с подружками кабинет с красивой фотозоной и предлагали «выгодные пакеты» из сеансов. Бонусом к ним можно было сделать расклад на таро за полцены. Психологи всех мастей стали желанными гостями на ТВ. Они завели блоги, где делились мнением по всем вопросам. Из узкоспециального направления психология ушла в поп-культуру. Потенциал ниши сразу оценили инфоцыгане, расширив популярную психологию с помощью курсов из психотехник, астрологии и эзотерики.

Семинары, обещавшие научить быть «в ресурсе», «моменте», «потоке» и исполнять все мечты, хорошо продавались. Исполнять, правда, удавалось исключительно мечты самих «психологов» о красивой жизни. А покупателям вместо подарков судьбы зачастую доставались только кредиты. И прокатившаяся волна задержаний инфоцыган заставила многих задуматься: как «творцы своей жизни» могут помогать исполнять чьи-то мечты, если даже собственные желания выйти на свободу из СИЗО у них реализовать не получилось?

И если раньше россияне не ходили к психологам из-за ассоциации с психиатрией, то сейчас возникла новая ассоциация — с инфоцыганами и картами желаний. Теперь в поисках поддержки девушки снова бегут к подружкам. Так дешевле, да и расклад на таро подруга, в отличие от «психолога», сделает бесплатно.