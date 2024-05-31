Что такое открытый брак и кому он подходит

Любовь, безусловно, не универсальна, и моногамия — не для всех. Как хотелось бы верить в красивую сказку, в которой живут долго и счастливо «в печали и радости» и умирают в один день. Но увы, мы живем в реальном мире — смешные, нелепые, горячие, неуклюжие и прекрасные люди. Мы меняемся со временем — и меняются наши потребности в партнере.

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«Для многих людей наличие одного романтического партнера не является частью их представления о счастливой жизни, и это совершенно нормально. В конце концов, существует множество различных типов отношений, и один из них не обязательно лучше других, если все стороны находятся на одной волне, счастливы и в безопасности. Один из типов партнерства, которому уделяется много внимания (и который в значительной степени неправильно понимают) — это открытый брак», — объясняет психолог Елена Малашова.

Что такое открытый брак

Если вы состоите в открытых отношениях, значит, вы не против того, что у вас и вашего партнера есть другие любовные или сексуальные интересы. В остальном все «правила» устанавливаете вы и ваш партнер, ориентируясь на свой собственный уровень комфорта.

«Открытые отношения могут шокировать непосвященных. Если у вас никогда таких не было, вам может показаться, что вы обманываете своего партнера. Но для некоторых эта концепция является благословением. Конечно, такой типа брака возможен только в том случае, если оба партнера знают о том, что это влечет за собой, и согласны на это», — подчеркивает Елена.

Мы привели несколько аргументов в пользу и против открытых отношений, так что не торопитесь и выбирайте с умом.

Случайный секс может быть хорошим

Свободные отношения означают, что вы не чувствуете себя связанными по рукам и ногам и можете заниматься захватывающим сексом без чувства вины вне постоянных отношений.

«Иногда все, что вам нужно, — это бурный роман, который заставит вас снова почувствовать себя молодым и беззаботным», — говорит Елена.

Вы получаете возможность быть с другими людьми

Вам не придется размышлять о том, каково это — быть вместе с тем симпатичным парнем с работы. Если вы состоите в свободных отношениях, вы можете пригласить его на свидание, а дальше все пойдет своим чередом.

«Вы также можете предаваться новым и разнообразным занятиям, которых обычно не делаете со своим партнером — и это не обязательно секс. Это могут быть гонки на роликах или совместное плетение макраме. Вы не упустите возможности „раз в жизни“ и получите удовольствие», — объясняет психолог.

Это может помочь вашим отношениям

Открытые отношения могут помочь постоянным в долгосрочной перспективе. Если вы знаете, что у вас есть конкуренты, вы будете вдвойне стараться быть лучше, чем случайная интрижка вашего партнера.

«Вы будете стараться выглядеть лучше, делать секс более захватывающим и вообще поддерживать страсть в ваших отношениях. Вас никто не остановит от стремления всегда быть любимым партнером. Нельзя сказать, что это лучшая мотивация, но иногда она работает», — признает Елена.

Ревность может дать о себе знать

Вы не всегда можете быть застрахованы от зависти. Ревность может вызвать целый ряд других эмоций, таких как гнев, печаль, одиночество и потребность в мести. Вполне естественно испытывать ревность, когда вы видите своего партнера с кем-то другим и задаетесь вопросом, не веселится ли он с ней больше, чем с вами. Не бросит ли он вас, не сочтет ли другую женщину лучше вас.

Риск заражения венерическими и другими заболеваниями

Случайный секс — это, с определенными оговорками, хорошо, но он также может стать причиной некоторых серьезных венерических заболеваний. Секс с несколькими партнерами рискован, и вы можете даже принести инфекции домой.

«Это может привести к разрыву между вами и вашим основным парнем. Неплохо бы проверить своих сменных партнеров на наличие венерических заболеваний и только после этого идти дальше», — предостерегает Елена.

Это может превратиться в соревнование

Вы можете забыть о том, что вы и ваш партнер — одна команда, и отношения на стороне этого не изменят.