Как «секретный язык» укрепляет отношения

«Секретный язык» укрепит отношения: мнение психолога
Мировая фабрика трендов явила миру очередную «новинку»: пока зумеры-тиктокеры хвастаются словариками секретного языка, на котором общаются с самыми близкими, пользователи постарше не устают писать в комментариях, что делали так еще 30 лет назад, а значит, ничего уникального в появлении словечек, понятных лишь узкому кругу лиц, нет.
Списки таких слов на платформе успели окрестить «словарем лучших друзей». Эксперты не прошли мимо популярного явления.
«Развитие общего секретного языка является признаком близкой связи — не зря зрители тематических видео восхищаются тесными отношениями создателей словариков. В некотором смысле последние как бы принадлежат к закрытому тайному клубу», — отметил нейропсихолог доктор Санам Хафиз в беседе с Bustle.
Специалисты отмечают, что «словарь» может появится сам собой, рождаясь из шуток, общего опыта и тесного знакомства друг с другом. Например, если в путешествии семьи или группы друзей случится нечто экстраординарное, происшествие может превратиться в мем — даже намек на ситуацию для всех участников группы будет обладать емким значением благодаря пониманию контекста.