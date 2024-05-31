Как «секретный язык» укрепляет отношения

Мировая фабрика трендов явила миру очередную «новинку»: пока зумеры-тиктокеры хвастаются словариками секретного языка, на котором общаются с самыми близкими, пользователи постарше не устают писать в комментариях, что делали так еще 30 лет назад, а значит, ничего уникального в появлении словечек, понятных лишь узкому кругу лиц, нет.

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Списки таких слов на платформе успели окрестить «словарем лучших друзей». Эксперты не прошли мимо популярного явления.

«Развитие общего секретного языка является признаком близкой связи — не зря зрители тематических видео восхищаются тесными отношениями создателей словариков. В некотором смысле последние как бы принадлежат к закрытому тайному клубу», — отметил нейропсихолог доктор Санам Хафиз в беседе с Bustle.

Специалисты отмечают, что «словарь» может появится сам собой, рождаясь из шуток, общего опыта и тесного знакомства друг с другом. Например, если в путешествии семьи или группы друзей случится нечто экстраординарное, происшествие может превратиться в мем — даже намек на ситуацию для всех участников группы будет обладать емким значением благодаря пониманию контекста.