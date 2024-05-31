Отношения на расстоянии: как их сохранить и не потерять эмоциональную связь

Отношения на расстоянии могут быть как вызовом, так и возможностью для роста и укрепления связи между партнерами. В век интернета и передовых технологий подобные союзы отнюдь не редкость. Влюбленные могут жить в разных городах и даже странах, причем по множеству причин. Одни уезжают в долгую командировку, другие и вовсе меняют работу и переезжают, у третьих - семейные причины или, например, учеба. Обычно люди встречаются раз в несколько недель или месяцев, а затем продолжают общение в интернете. Рассказываем, как сохранить и поддерживать отношения на расстоянии.

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Разговаривайте. По телефону, а еще лучше видеосвязи. Текстовые или голосовые сообщения - тоже неплохой вариант, но общение в реальном времени все же не заменят. Старайтесь обсуждать не глобальные темы, а бытовые. Рассказывайте, чем заняты прямо сейчас, о чем думаете, что выбираете в магазине, куда направляетесь и так далее. Это создает иллюзию присутствия, причем не только физического, но и эмоционального.

Не забывайте регулярно присылать партнеру собственные фото, особенно, если по видео вы не общаетесь. Человеческий мозг спустя короткое время забывает многие детали внешности, лучше этого не допускать. Желательно отправлять не постановочные кадры, которые обычно постят в соцсетях, а милые, естественные, в домашней обстановке. Опять же, иллюзия присутствия.

Не забудьте обсудить ваши планы на будущее. Готов ли кто-то из вас переехать и изменить свою жизнь ради второго? Вполне возможно, что каждый по-разному оценивает перспективу отношений. Для кого-то это может быть обычным онлайн-романом, в то время, как для другого - настоящие крепкие чувства.

Присылайте друг другу подарки, пользуйтесь службами доставки или даже почтой. Такие поступки сохраняют интимность, повышают ценность общения, делают вас особенным. Идеально, если к посылке приложите подписанную от руки открытку или милую записку. Это выгодно выделит вас среди остальных знакомых и покажет избраннику желание его порадовать.

Делитесь своими успехами и печалями, рассказывайте о том, что на душе. Просите совета, подсказывайте сами. Давайте понять, что мнение партнера все еще важно для вас. Поддерживайте его, вдохновляйте, хвалите за поступки. Но не забывайте, что подобное отношение должно быть взаимным и вы тоже имеете право на приятные слова в свой адрес.

Важно также соблюдать баланс между регулярным общением и отдыхом в уединении. Давайте себе и возлюбленному свободное время на хобби или личные дела. Позволяйте друг другу соскучиться и не будьте навязчивыми. Не стоит полностью растворяться в любимом, забыв о собственной жизни и интересах. Это не приведет ни к чему хорошему ни в онлайне, ни в реальности.

Старайтесь видеться при каждой возможности. Если стоит выбор между двухнедельным совместным отпуском раз в полгода и короткими встречами раз в месяц, отдавайте предпочтение второму варианту. Помните, что пока вы на расстоянии, то лишены тактильного контакта и полноценного секса, а это действительно важно для здоровых отношений.

Лучше встречаться на нейтральной территории или ездить друг к другу по очереди. Так вы оба будете в равных условиях, не возникнет конфликта интересов, а значит поводов для споров будет меньше.

И самое главное - доверяйте партнеру. Не стоит доставать его бесконечным контролем, расспросами и ревностью. Прежде чем в очередной раз упрекнуть его в неверности, остановитесь и проанализируйте ситуацию. Действительно ли есть повод для сомнений? У вас достаточно доказательств для обвинений? Если да, вероятно такой человек вам не нужен. А если вы не хотите или не можете справиться со своей подозрительностью, лучше отказаться от этих отношений вообще и отправиться к психологу.