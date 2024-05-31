Психолог Романив рассказала о признаках инфантильного мужчины

В основном фразу «Так сложились обстоятельства» используют люди, не желающие брать ответственность. Они легче обвиняют в своих неудачах обстоятельства.

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Инфантильные мужчины избегают ответственности, ссылаясь на обстоятельства. В семейной жизни они останутся такими же.

Психолог Ольга Романив объяснила в разговоре с «Вечерней Москвой», что свое нежелание помочь партнер умело оправдывает стремлением не ограничивать вас в свободе. Даже на прямые вопросы предпочитает давать стандартный ответ.

Например, мужчина может долго определяться с чувствами и периодически пропадать из вашей жизни.

Если при упоминании детей мужчина краснеет, бледнеет или предлагает подождать, значит, он не готов стать надежной опорой.

Если женщина не может справиться в доме, все заботы и хлопоты ложатся на ее плечи. Если вы хотите увидеть в партнере каменную стену, тогда ситуацию надо менять и перевоспитывать мужчину.