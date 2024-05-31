Восемь бессмысленных и энергозатратных привычек, от которых стоит отказаться

Под маской безобидных привычек зачастую кроются настоящие энергетические «черные дыры». Избавьтесь от следующих 8 бессмысленных вещей в вашей жизни, чтобы найти в себе новые силы для приоритетных задач.

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Захламляете рабочий стол

Работа за перегруженным столом приводит к повышенной невнимательности: десятки, а то и сотня предметов могут одновременно находиться в вашем поле зрения, что требует от вас больших усилий во имя концентрации. В результате усталость наступает быстрее, а задачи требуют больше времени. Если вы оправдываете завалы отсутствием подходящего места, уделите четверть часа заказу подходящих органайзеров на маркетплейсах. Будем откровенны: расползающиеся стопки документов вперемешку с фантиками, черновиками и канцелярией — это не норма. Уборка будет максимально несложной, когда у каждого предмета будет свое постоянное место.

Прерываетесь

Отложить работу и размяться — дело, безусловно, полезное, но в той же мере и вредное, если вы устраиваете «кофе-брейки» в разгар рабочего процесса. Не стали ли перерывы для вас формой прокрастинации? Важно прекращать работу по завершении подзадачи, чтобы не тратить время на повторное погружение. Многозадачности это тоже касается: «прыгая» с дела на дело, вы не только больше устаете и меньше успеваете, но и сталкиваетесь с феноменом «остатка внимания» — мозг задействует часть ресурсов для работы над незавершенными процессами в фоновом режиме.

Смотрите «острые» шоу

Задача телевизионщиков — привлечь и удерживать ваше внимание как можно дольше: в результате в ход идут все «запрещенные» приемы — вас всеми силами выводят на эмоции и формируют привязанность. Чрезмерный просмотр эмоционально насыщенных телепередач может привести к перевозбуждению и психическому истощению. Постарайтесь тратить свою «квоту» эмоций на реальную жизнь, которая кажется скучной лишь на контрасте с перенасыщенными телепрограммами. Чувствуете опустошение после просмотра той или иной передачи? Для начала попробуйте избегать особо цепляющих вас тем.

Сутулитесь

Неправильная осанка приводит к дополнительной нагрузке на мышцы, суставы и связки вашего тела. Организму приходится расходовать больше энергии для компенсации нездорового положения, что приводит к усталости. Скорректировать осанку помогут упражнения на укрепление мышц спины. Впрочем, все средства хороши. Использование бандажей, эргономичного кресла или подушки под поясницу «подскажут» телу корректное положение и будут уместным первым шагом на пути к решению проблемы и помогут закрепить результат.

Открываете десятки вкладок

Вы — тот человек, который закрывает вкладки браузера только по достижении их максимального количества? Пора отказаться от этой вредной привычки. Блуждая от одной нужной вкладки к другой среди прочих бесполезных, вы растрачиваете энергию по пути, вместо того чтобы сосредоточиться на изучении необходимой информации. Если в процессе интернет-серфинга вы случаем обнаружили «бриллиант» — добавляйте страничку в закладки и жмите на крестик. Убедитесь, что открытыми остались только те вкладки, что нужны для вашей текущей работы, а не все, что вы успели задействовать в этом месяце.

Откладываете незначительные дела

Большинство мелких задач можно решить всего за несколько минут. Вместо того, чтобы злиться из-за того, что вы вынуждены бросить все силы на дела поважнее, не отказывайте себе в удовольствии освободить операционную память мозга здесь и сейчас. Запишитесь к врачу, ответьте на сообщение, замените лампочку. Психологическая нагрузка от вороха незначительных планов несоразмерно истощает ресурсы психики. Непрошеные мысли о том, что вы еще не успели сделать, могут вызывать чувство стыда и нарастающей тревоги.

Избыточное планирование

Планирование позволяет не тратить время впустую и добиваться поставленных целей. Но все хорошо в меру. Избыточная зарегулированность вашего графика лишает вас гибкости и заставляет жить будущим, машинально выполняя задачи из списка лишь бы их завершить несмотря ни на что. Качество жизни в таком случае серьезно страдает. Решением проблемы станет внесение в график максимально возможного количества «окошек» условно свободного времени. Вы точно придумаете, на что его потратить без ощущения беспомощности и давления обстоятельств.

Засыпаете при свете

Воздействие яркого света ночью подавляет выработку мозгом мелатонина — гормона сна, необходимого для нормальной работы нервной системы. Привычка засыпать при свете может внести нежелательные коррективы в цикл сна и бодрствования: привести к бессоннице, низкому качеству ночного отдыха и последующему упадку сил. Поправить «настройки» циркадных ритмов можно с помощью того же света: заблаговременно приглушите освещение вечером и включайте яркий свет по утрам (если дневной свет недоступен). Вечером желательно заблаговременно перестать пользоваться смартфоном или перевести его в ночной режим во избежание синего света экрана.